Топ-5 захватывающих фильмов для просмотра на выходных 1 7.04.2023, 19:47

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Они будут держать вас у экрана до последней минуты.

Мистика - один из жанров кино, который захватывает дух и в то же время вызывает мурашки по коже. «Униан» https://www.unian.net/lite/kino/top-5-misticheskih-filmov-ot-kotoryh-budet-ne-po-sebe-video-12203496.html) предлагает пять фильмов, которые будут держать в напряжении до последней минуты.

«Ребенок Розмари»

Молодая пара переселяется в новую квартиру в Нью-Йорке, по соседству с которыми живут пожилые супруги. Однажды Розмари начинает замечать очень странные и жуткие вещи, которые никак не может обьяснить. Этот фильм нельзя назвать ужасом, однако он держит в напряжении до последней минуты.

«Сияние»

Писатель устраивается смотрителем в закрытый на зиму отель, где и сам поселяется вместе со своей семьей. За это время он планирует написать роман, но он даже представить не мог, что ему помешает. Этот фильм снят по книге Стивена Кинга. И хоть сам автор назвал «Сияние» худшей киноработой, позже она стала культовой. Почему так - узнаете во время просмотра.

«Другие»

Главная героиня - строгая и набожная женщина, которая живет со своими детьми в роскошном доме. Оказывается, что ее наследники не переносят солнечного света, но это лишь цветочки по сравнению с тем, что вы увидите в фильме. Однажды из дома пропадает вся прислуга, а позже на пороге появляется новая троица, которая убеждена, что в этом доме для них есть работа. Все это обернется страхом для домочадцев.

«1408»

Писатель Майк Энслин проверяет достоверность мистических городских легенд. Несмотря на то, что он отлично на этом зарабатывает, на самом деле сам он не верит в эту чепуху. Но однажды он заселяется в номер отеля «Дельфин», вокруг которого ходит много слухов. Поговаривают, что в комнате 1408 происходят страшные вещи, а человек, который туда зайдет, умрет мучительной смертью. Изначально Майк настроен скептически, пока не понимает, что все это были не шутки.

«Суспирия»

Молодая девушка приезжает в Германию, чтобы устроиться в балетную школу мадам Маркос. Но, как оказалось, там творится что-то очень жуткое. Преподавательницы школы - ведьмы, поклоняющиеся древним богам. Стоит отметить, что одну из главных ролей сыграла легендарная Тильда Суинтон.

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