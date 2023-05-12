Диктатор при смерти? 10 12.05.2023, 11:49

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Что могло произойти с внезапно исчезнувшим после 9 мая Лукашенко.

Как сообщал сайт Charter97.org, после резкого ухудшения состояния здоровья диктатор Лукашенко не появляется на публике уже третий день.

Информация об ухудшении здоровья Лукашенко появились 9 мая, он не выступил с речью на площади Победы в Минске, а парад в Москве покинул первым, даже не возлагая цветы и ни с кем не общаясь, пишет korrespondent.net.

Идти не может, рука забинтована

На параде в Москве 9 мая Лукашенко не смог пройти несколько сотен метров к месту возложения цветов вместе с российским диктатором Владимиром Путиным и приехавшими президентами Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, а также премьером Армении. Кроме того, Лукашенко не присутствовал на завтраке, который Путин устроил для иностранных гостей, а на его руке заметили бинт.

По данным британского издания Mirror, Лукашенко умолял Путина разрешить ему не приезжать в Москву по «медицинским причинам». Но Путин, который стремился показать, что он не находится в полной изоляции из-за вторжения в Украину, настаивал на его приезде.

В статье также говорится, что Лукашенко страдает от избыточного веса, острой проблемы с коленом и серьезных проблем со спиной. Кроме того, издание утверждает, что по дороге в аэропорт в Москве Лукашенко сопровождала скорая помощь.

Отказался от выступления

Еще более странно Лукашенко себя повел во время торжественных мероприятий 9 мая в Минске. Диктатор отказался произносить речь, а вместо него это сделал министр обороны.

Подобное «поручение» — экстраординарная ситуация для Беларуси, где Лукашенко имеет абсолютную власть. Похоже, проблемы со здоровьем более серьезны, чем может казаться», — отмечают белорусские СМИ.

По данным «Нашей Нивы», пропагандисты не ожидали, что вместо Лукашенко будет выступать Хренин, и уже подготовили трансляцию под его речь. Журналисты также обратили внимание, что на последнем официальном мероприятии в Минске у диктатора был осипший голос.

Лукашенко уехал с площади сразу после короткой церемонии возложения цветов.

Чем болен

Украинские журналисты показали видео Лукашенко с парада в Москве медицинскому эксперту Марине Ериной, врачу-терапевту, физиотерпаевту. Первое, что бросается в глаза, он очень медленно и как-то через силу ходит.

«Это может говорить и о перенесенной изнурительной болезни, тот же грипп или Covid-19. А может указывать на болевой синдром тазобедренного или коленного сустава, с которым он пытается справиться, но это не удается…. Можно предположить грыжу или протрузию дисков позвоночника… Ведь он высокого роста — более 182 см, не худенький, да и возраст (68 лет) наиболее уязвим для таких заболеваний», - отметила Ерина.

Что касается повязки на руке, то врач обратила внимание на то, что она фиксирует большой палец кисти: «Возможно, это растяжение или травма сухожилия. А вот если присмотреться к его ногтям на руке, то деформации ногтевой пластины могут указывать на псориаз». А при этой болезни, по словам врача, может развиться псориатический артрит. Одним из его проявлений как раз и является поражение межфаланговых суставов первых пальцев кистей.

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