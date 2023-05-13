Заяц от Эйсмонт и троллинг Кочановой: над исчезнувшим Лукашенко откровенно издеваются 2 13.05.2023, 15:11

8,718

Диктатора уже списали со счетов?

После очевидных проблем со здоровьем Лукашенко на параде 9 мая в Москве белорусский диктатор четвертый день не показывается на публике. На его официальном сайте последнее обновление появлялось 10 мая.

Приближенный к Лукашенко телеграм-канал «Пул первого» сегодня рекламирует мерч с цитатами правителя. Вчера, к слову, он публиковал фото зайца на лужайке у Дворца Независимости.

Тем временем как белорусские, так и иностранные СМИ продолжают обсуждать состояние здоровья Лукашенко. Нередко звучат версии о его отравлении. Такое мнение, например, высказывает украинский журналист Дмитрий Гордон:

— Следите за Лукашенко. Мне кажется, его отравили, и он скоро умрет.

«Салідарнасць» изучила комментарии экспертов на эту тему.

Бизнесмен Александр Кнырович в интервью «Обычному утру» высказался о реакции на происходящее приближенного к правителю телеграм-канала:

— «Пул первого» ведет себя очень странно. Такой растерянности, такого состояния непонимания, куда грести… Потому что им никто не командует, что говорить.

По словам Кныровича, у него сложилось впечатление, что в пресс-службе Лукашенко просто ждут указаний, что им нужно говорить. Бизнесмен не исключил, что в начале следующей недели Лукашенко все же появится на публике, возможно, со свежим бинтом на руке: «Человека все же непросто убить».

Очередной выпуск передачи «Новости с Чалым» известный экономист назвал «Кочанова метит на место Лукашенко». По его мнению, чиновница начинает подавать сигналы, которые могут быть интерпретированы, как попытка позиционировать себя «на случай всяких таких сценариев».

Сергей Чалый приводит в пример состоявшуюся 10 мая встречу Кочановой с представителями Следственного комитета, на которой она заявила:

— Я всегда говорю коллегам: не надо ждать никаких совещаний, заседаний. Просто внимательно слушайте главу государства, и вы будете знать, преломляя то, о чем говорит президент, на себя, что надо делать конкретно в той или иной ситуации.

По убеждению эксперта, совет слушать Лукашенко в тот момент, когда он потерял голос, может означать две вещи:

— Это либо верх политической бестактности, либо тончайший троллинг, с помощью которого Кочанова репрезентирует себя в качестве главного интерпретатора Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».