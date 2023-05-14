Войска РФ нанесли удар по Тернополю
- 14.05.2023, 8:15
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Два человека ранены, в городе начался пожар.
Войска РФ сегодня вечером, 13 мая, нанесли ракетный удар по Тернополю, сообщается о прилете в промзону города.
Об этом сообщил в Facebook глава Тернопольского облсовета Михаил Головко.
«По предварительным данным, имеем прилет в промзону Тернополя. Не выходите из укрытий до окончания воздушной тревоги, берегите себя и своих близких. Благодарим за работу наши ПВО», - говорится в сообщении Головко.
Стоит отметить, что сегодня войска РФ впервые с начала полномасштабного вторжения нанесли ракетный удар по Тернополю.
Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе произошло возгорание нежилого здания. На месте работают спасатели.
Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш заявил, что в результате ракетного удара травмированы двое граждан. Предварительно они получили осколочные ранения и ожоги. Пострадавшие находятся в больницах, им оказывается вся необходимая помощь.
Есть попадания в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации. На месте происшествия работают пожарные. Возгорание еще не ликвидировано полностью.