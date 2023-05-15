Невзоров о болезни Лукашенко: Песика решили усыпить 13 15.05.2023, 11:37

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Александр Невзоров

Белорусский диктатор реально плох.

Известный публицист Александр Невзоров в Telegram выдвинул свою версию внезапной болезни Лукашенко, который последний раз появлялся на публике 9 мая:

— Лукашенко реально плох. Наряду с понятными симптомами, местные и приглашенные медики фиксируют у него и наличие «необъяснимых клинических проявлений», не вписывающихся ни в какую из «стариковских хворей».

К сожалению, весь инсайд этим и ограничен. Разглашать подробности источник отказался (чертов европеец, блюдущий «врачебную тайну).

Далее — не факты и утверждения, а предположения.

Полоумный агроном сейчас «мешает» лишь одному человеку в мире. Своему собственному хозяину.

«Рыгорыч хитрыт» и отчаянно извивается, никак не соглашаясь выполнить прямую команду «владельца».

Старый пес, которому внятно и однозначно сказали «фас» - никуда не бежит и никого не кусает. Да, он преданно лижет хозяйские туфельки, но «бросаться и грызть» — отказывается наотрез.

Пес ссылается на хрупкость зубов, хромоту, одышку и картофельную посевную компанию.

Финал предсказуем: песика усыпляют и срочно заводят другого. Такого, что решится, наконец, двинуть «двинуть полки» через Томашовку или Олтуш.

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