«Мы понимаем, какая игра развернется вокруг Беларуси в этот момент» 9 15.05.2023, 11:58

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Алексей Арестович

Арестович попытался спрогнозировать, что ждет нашу страну в случае смерти диктатора.

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович попытался спрогнозировать, что может быть после смерти Лукашенко, и почему не стоит этого бояться.

— Рассказы, что Лукашенко отравил Путин…Ну он же приехал в Москву уже больной. Думаю, у него естественная человеческая болезнь, а может быть и нет. Я всегда предпочитаю быть скептиком до тех пор, пока не доказано обратное, — сказал Арестович в эфире Фейгин Live.

Вопрос, что и естественная смерть может прикончить человека. Если он вдруг умрет, возникает резкое внутриполитическое и внешнеполитическое обострение вокруг Беларуси. Последствия этого обострения не ясны до сих пор.

Существует две группы мнений: что Москва немедленно поставит марионетку и оккупирует Беларусь, и вторая — что в Беларуси, наоборот, начнутся процессы, которые позволят вырваться из когтей Москвы. Я не знаю, что будет, но не верю в быструю оккупацию Беларуси, потому что у России нет ни одного свободного силовика, чтобы что-то оккупировать, стабилизовать и управлять Беларусью.

Во-вторых, добавляет Арестович, настроения в Беларуси категорически против вступления в войну в любой форме. И Лукашенко, когда удерживал белорусскую армию от вступления в войну, выражал в этом вопросе мнение народа, потому что в Беларуси понимают, что им в эту войну вступать не надо.

— Не то, что он такой золотой, он защищал свое место. Не думаю, что новый руководитель — марионетка или нет, сможет переломить тренд и заставить Беларусь воевать, я в это просто не верю.

Многие опасаются смерти Лукашенко, говоря, что он уже «балансировал», не давал вступать в войну, а тут вступят. Я в это не верю и поэтому не очень опасаюсь его смерти. Наоборот, если он умрет, будет возможность для очень сильной белорусской контригры.

Весь клан Лукашенко будет снесен, придут какие-то политики, эти политики не могут быть компромиссными, потому что силой в Беларуси сейчас власть не навяжешь. Чисто московского ставленника не будет в условиях, которые там сложились.

И поэтому есть неплохой шанс, что во власть попадут люди с другой точкой зрения относительно Москвы и с другой относительно отношений с Украиной, и точно незаинтересованные в войне.

Мы понимаем, какая игра развернется вокруг Беларуси в этот момент. И у Украины в том числе будет шанс на нее повлиять дипломатическим путем. Это будет очень сильное событие (если Лукашенко умрет — прим.), оно значительным образом повлияет на ход этой войны.

Но я в этом вопросе больше осторожный оптимист, чем пессимист, не думаю, что 40 тысяч белорусских солдат пойдут воевать в Украину. В Беларуси нет потенциала становиться промосковской от слова вообще. Тем более они не хотят становиться промосковскими в варианте войны с Украиной.

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