Кох о состоянии здоровья Лукашенко: Все это сильно похоже на «Новичок» 4 15.05.2023, 18:13

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Сегодня диктатор появился с повязкой от венозного катетера.

Бывший вице-премьер России Альфред Кох прокомментировал состояние здоровья белорусского узурпатора Александра Лукашенко.

«Как занемог он (Лукашенко — прим.) у Мовзолея, так и след его простыл», - пишет бывший вице-премьер России Альфред Кох.

«Слухи ходят разные. И что у него проблемы с сердцем. И что с эндокринной системой. И что лежит в клинике и его активно «капают».

Все это сильно похоже на «Новичок». Зачем и кому это нужно — пойди разберись. Но одно мы знаем точно: «Новичок» есть только у одного человека. И если у Путина есть план в отношении аннексии Беларуси, то Лукашенко ему явно мешает», - продолжает Кох.

«Так что давай, Сан Грыгорыч, не задерживай. Двигай кони и мы тебя пышно похороним. И без фокусов. Не вздумай мне выздоравливать. Ты же не какой-нибудь Навальный, прости господи. И чтобы никаких немецких врачей. Проследите там. Пошлите ему наших, проверенных, кремлевских. И ради бога, без самодеятельности. Не как в прошлый раз», - заключил экс-вице-премьер РФ.

С момента торжественных мероприятий на 9 мая в Москве и Минске Лукашенко не появлялся в публичном поле, никаких мероприятий с его личным участием не проводилось.

Позавчера вечером, 13 мая кортеж в сопровождении «Стрелы» приехал на территорию лечкомиссии — в Республиканский клинический медицинский центр Управделами президента. Подъезды к больнице были перекрыты, а вдоль дорог, ведущих к ней, выставили силовиков.

Он пробыл там два часа. Кортеж покинул территорию Республиканского клинического медицинского центра в районе 21.00, а около 21.20 заезжал в Острошицкий Городок.

Как сообщал Charter97.org, сегодня, 15 мая, пресс-служба Лукашенко показала его фото с повязкой от венозного катетера. На этот раз диктатора показали с перебинтованной левой рукой. 9 мая узурпатора в Москве заметили с перебинтованной правой рукой.

Приближенный к пресс-секретарю Лукашенко Наталье Эйсмонт telegram-канал 12 мая также намекал на «Новичок».

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