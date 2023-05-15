«Беларуская выведка»: Медицинский уход Лукашенко обеспечивает круглосуточная бригада 1 15.05.2023, 23:06

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Ирина Абельская

Лечением руководит лично Абельская.

Телеграм-канал «Беларуская выведка» сообщил о состоянии здоровья Александра Лукашенко.

«Наши источники сообщили, что Лукашенко на постельном режиме.

«Болеет» он в своей спальне, медицинский уход обеспечивает круглосуточная бригада. Лечением руководит лично Абельская (создан оперативный штаб).

Лукашенко заболел 29 апреля и перехаживал на ногах без высокой температуры. Диагноз Грипп Тип В и Covid под вопросом. Хуже стало после субботника. После посещения Москвы по результатам УЗИ и анализам приступили к лечению незначительного воспаления сердечной мышцы (миокардит). Сейчас он на капельницах, известно, что активно вводят препарат с противовоспалительным гормоном.

Сегодняшний визит — ритуальный, на котором он настоял, хотя команда врачей и СБП были против», - пишет телеграм-канал.

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