Отравление неизвестным веществом: в окружении Лукашенко говорят о критическом состоянии диктатора 8 16.05.2023, 9:50

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Никто толком не знает, что с ним происходит.

Сразу два источника в Минске подтвердили телеграм-каналу «Сеятель ветра», что Лукашенко в очень плохом состоянии и никто не может понять, что с ним происходит.

«До недавнего времени его здоровье не вызывало никаких опасений. Лукашенко регулярно проходил медосмотры, поэтому ни запущенной онкологии, ни тяжелых проблем с сердцем у него быть не может.

Все больше подозрений на отравление неизвестным веществом», — пишут авторы телеграм-канала.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера, 15 мая, пресс-служба Лукашенко показала его фото с неестественно багровым лицом и повязкой от венозного катетера. Вчера диктатора показали с перебинтованной левой рукой. 9 мая узурпатора в Москве заметили с перебинтованной правой рукой.

Позже было опубликовано фото Лукашенко якобы в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. На нем диктатор выглядит как мумия или восковая фигура из музея.

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