Шустер: Лукашенко припух, не все функционирует как надо 4 16.05.2023, 14:07

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Телеведущий рассказал, что могло случиться с белорусским диктатором.

Лукашенко имеет проблемы со здоровьем, заявил в интервью главному редактору интернет-издания «ГОРДОН» Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер.

«Что с Лукашенко? Не Путин ли отравил его, как уже стали некоторые рассказывать?» – спросила Бацман.

По его убеждению, состояние Лукашенко не связано с внешним воздействием на него.

«Я вот смотрю на последние его фотографии, и мне кажется, что он не совсем здоров. Он такой припухший. Даже не только то, что он потолстел. Просто что-то у него внутри не функционирует как надо. Он не очень здоров. Это мое впечатление. Но Путину не нужно травить его. Ну зачем? Вы бы отравили самую верную собаку свою? Мне собак тоже жалко. Может, это этически неправильное сравнение. Но в смысле того, что Лукашенко – это верный пес. С ним делаешь что хочешь, с точки зрения Путина», – подчеркнул Шустер.

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