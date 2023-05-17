Анатолий Котов: В Беларусь возвращается система выездных виз 17.05.2023, 13:37

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Только в искаженном виде.

В Беларуси изменили закон «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь». Для силовиков и высших чиновников ввели дополнительные ограничения.

Бывший сотрудник администрации и управления делами Лукашенко Анатолий Котов рассказал сайту Charter97.org, зачем это понадобилось минскому режиму.

— Этот порядок действует давно, никого из топ-чиновников и даже «депутатов» за границу без согласия не пускают. Все согласовывают выезд с незапамятных времен, наверное, вообще со времени формирования управления делами Лукашенко, потому что финансирование таких поездок идет не через бюджеты организаций, а через управление делами. Поэтому каждая поездка топ-чиновников, высших должностных лиц или «депутатов», очень давно согласовывалась с Лукашенко. Никто просто так никуда не выезжает.

— А силовики?

— У каждого был свой порядок, но по умолчанию как минимум без согласия руководства силовой организации, Минобороны, Комитета госбезопасности или Министерства внутренних дел тоже никто не мог выехать.

— В чем опасность для режима, если условный участковый из города Слуцка поедет на закупы в Белосток?

— Это как бы не опасность, а просто возможность потенциальной вербовки, переманивания на другую сторону. Такие порядки давно функционируют, нельзя никуда поехать без предварительного разрешения. Другое дело, что раньше это, может быть, не сильно афишировалось, было где-то на уровне подзаконных актов прописано. Сейчас прописали в законе.

— Ожидать ли того, что граница может закрыться и для других категорий белорусов?

— Во-первых, в большой зоне риска военнообязанные. Вторая категория — это «политически неблагонадежные», потому что сейчас очень широкие полномочия у Комитета госбезопасности закрыть выезд. Они как раз введены этим законом, такие очень размытые критерии угрозы национальной безопасности, которыми может быть все что угодно. Исходя из последних трех лет, это может быть даже какая-нибудь бело-красно-белая или сине-желтая аватарка. Все что угодно может быть сейчас воспринято как угроза национальной безопасности. По сути дела, возвращается в несколько искаженном виде система, когда были выездные визы, а позднее просто нужно было получать загранпаспорта или просто паспорта со штампом «Выезд разрешен».

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