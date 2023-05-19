К чему чешется правая и левая рука: суть известной приметы 8 19.05.2023, 13:56

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В народе также учитывают день недели, когда это происходит.

Люди издавна ищут жизненные подсказки в разных случайных событиях, называя это приметами. К числу таких случайных событий относят в том числе реакции тела. Например, зуд. Одна из самых распространенных примет такого типа связана со зудом в ладонях рук.

Сайт obozrevatel.com поинтересовался суевериями на этот счет. И рассказывает, к чему чешется правая рука, а к чему – левая.

Левая рука

Наверное, все знают, что зуд в левой ладони считают предвестником денег. И чем сильнее и чаще этот зуд, тем быстрее вы получите свою прибыль. Это может быть как наличность, так и перевод на карту – современная версия приметы касается обеих форм.

Также сильный зуд указывает на то, что денег будет много. Старый долг, гонорар, подарок или даже найденная купюра – примета не делает разницы между тем, о каких деньгах идет речь.

Суеверные люди даже имеют специальный ритуал, позволяющий усилить действие этой приметы. После того, как вы почувствуете зуд в левой ладони, возьмите у нее купюру и желательно максимального номинала. Помогает также коснуться левой рукой правого кармана. Это тоже должно сработать на увеличение прибыли.

Реже эту примету воспринимают как знак скорых затрат. Мол, как только вам в руки попадут деньги, вы сразу с ними расстанетесь.

Правая рука

Если чешется правая рука, это расценивают как предвестник скорой неожиданной встречи. Причем скорее приятной и радостной, чем наоборот.

Также в народе учитывают день недели, когда чешется правая рука:

понедельник – вы встретите знакомого;

вторник – неожиданная встреча старого друга;

среда – приятное новое знакомство;

четверг – ждите свидания;

пятница – у вас впереди романтическая встреча;

суббота – вы увидите свою любовь;

воскресенье – судьба пересечет вас с уважаемым человеком, возможно, высокопоставленным чиновником.

Менее распространенная версия приметы утверждает, что зуд правой руки является признаком того, что в организме накопилось много негатива. Пора дать выйти этим эмоциям наружу. Нужно выразить свои негативные чувства вызывающему их человеку в лицо или даже просто написать на бумаге все, что выводит вас из равновесия.

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