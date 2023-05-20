«Решил ехать из Германии не с караваном перегонщиков, а один» 20.05.2023, 13:12

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Как сложилась судьба белорусского актера Андрея Бубашкина в «лихие» 90-е.

Даже тем, кто не жил в те самые «лихие» 90-е не нужно объяснять смысл этого ставшего крылатым выражения. Некоторые трагические и страшные истории того времени не закрыты до сих пор. Одна из них про белорусского актера Андрея Бубашкина, который пропал на излете 1990-х. Как в воду канул, ни его самого, ни тела его до сих пор не нашли. Хотя к поиску подключался даже Интерпол, пишет belarus.kp.ru.

В фильме "Первый парень", 1986 год.

Андрей Бубашкин в 1999 году отправился на гастроли в Германию по приглашению своего друга и сокурсника, с которым учился во ВГИКе на курсе Алексея Баталова. На курсе Бубашкин, к слову, считался одним из всеобщих любимцев. Однокурсник обещал помочь организовать его моноспектакль. Был у Андрея очень успешный спектакль «Любовь смешного человека», который шел в Минске в Театре-студии киноактера. Пьеса была поставлена по мотивам рассказа Федора Достоевского «Сон смешного человека», с легкой руки Бубашкина она превратилась в «Любовь..».

В картине "На железной дороге", 1989 год.

Бубашкин отправился простым рейсовым автобусом из Минска в немецкий Мюнстер. Была надежда немного заработать. Гастроли действительно прошли с успехом, Андрею даже удалось купить на гонорары подержанный автомобиль «Хонда». Да еще и на подарки хватило: жене и детям он купил что-то из нарядов, пакет всякой диковинной в то время в Беларуси еды. Себе, в основном, набрал альбомов по искусству.

Перед отъездом позвонил жене Элеоноре и предупредил, чтобы ждали в Минске. Его и ждали… Вот только Бубашкин не вернулся ни через пару дней, ни через месяц, ни через годы.

В фильме "Странник", 1987 год.

Удалось установить, что он пересек границу Германии и Польши, а дальше следы теряются. Официально днем исчезновения считается 30 мая 1999 года. До сих пор Андрей Бубашкин числится пропавшим без вести.

"Воры в законе", 1988 год.

Можно предположить, что на белорусского актера напала и ограбила банда, которых на дорогах в то время было немало. Такие случаи то и дело случались, правда, чаще водителей, которые перегоняли машины, избивали и отпускали. Когда те обращались в полицию, делали запрос в белорусское консульство и отпускали домой ждать результатов. Правда, как правило, поиски не приводили ни к чему, а вещей своих люди так и не дожидались. В то время ходили упорные слухи, что рэкетиров из постсоветских стран польская полиция и сама побаивалась.

"Плач перепёлки", 1990 год.

Зная это, перегонщики автомобилей старались ездить большими караванами по 10-20 машин, чтобы в случае чего защититься вместе. Однако Андрей решил ехать один.

Друзья наняли частного детектива, который обнаружил ту самую «Хонду» в Калининграде. Оказалось, через несколько месяцев после исчезновения Андрея новый хозяин автомобиля приобрел его в Польше. Когда начали тянуть за эту ниточку, выяснилось, что машину перепродали несколько раз за короткий промежуток времени. Так что концы нити терялись.

Через пару лет о Бубашкине в Беларуси сняли документальный фильм в надежде, что хоть это может как-то пролить свет на его исчезновение. После выхода фильма на экраны маме Андрея позвонила женщина, у которой таким же образом пропал сын. Она пыталась ее поддержать и поделиться своим горем.

"Убить лицедея", 1998 год.

Был еще вещий сон близкого друга Андрея Бубашкина – тот видел актера в лесу у старого колодца почему-то с бутылкой шампанского. Андрей вроде как обрадовался встрече, предложил выпить, но, когда открыл бутылку, из нее потекла темная тухлая болотная вода...

В Польше в начале нулевых было немало хуторов с такими заброшенными колодцами. Все, наверное, и не обыщешь, да и был ли от этого толк?

Семья по-прежнему ждет его возвращения и хранит вещи Андрея. Самое ценное – пластинки и гитара, на которой теперь играет сын Никита. Никита Бубашкин закончил Академию искусств, стал звукорежиссером, собрал свою группу Groove Dealer .

- Возможно, меня не поймут, но я ни о чем не жалею. Может быть, жизнь испытала бы меня в чем-то другом. Но у меня остался прекрасный сын, который так похож на Андрея. Внешне, своим чувством юмора, концертами, которые устраивает для меня по вечерам, как это делал когда-то его отец, - рассказывала Элеонора.

На студенческой сцене Никита хотел поставить «Сон смешного человека», но не сложилось - из-за суеверия. Мама очень боялась, что трагическая история с еще одним Бубашкиным может повториться.

Правда, есть другая традиция - в свадебном платье, которое Андрей купил для своей будущей жены, выходили замуж представительницы его рода: дочь, крестница и другие родственницы. У всех получились счастливые браки.

Элеонора Бубашкина четверть века является педагогом, ведет ведет уроки рисунка, композиции и живописи. Много работает сама, искусство помогло ей пережить утрату мужа. Но в память о нем она по-прежнему носит фамилию Бубашкина, хотя является продолжательницей известной белорусской династии художников, ее отец - художник Владимир Уроднич.

Многие считают, что Андрей Бубашкин мог бы стал сейчас популярным артистом. Все задатки для этого у него были. Он был харизматичнным, ярким, запоминающимся, чем-то внешне похожим на Александра Койдановского, но, конечно, совсем другим.

Андрей Бубашкин в его последнем фильме "Цветы от победителей", 1999 год.

Андрей успел сыграть 40 ролей в кино и театре. Широкий актерский диапазон позволял Бубашкину играть одинаково талантливо комиков и трагиков. Он не зацикливался на одном амплуа, создавал характерные образы – от Сократа до отпетого мошенника. Конечно, далеко не все фильмы сейчас хочется пересматривать, в 90-е снимали много проходного. Больше всего он запомнился зрителям в боевике «Воры в законе», военной экранизации «Плач перепелки», детективе «Черный квадрат». Один из последних фильмов, белорусско-азербайджанский «По кличке «Ика», в котором Бубашкин сыграл свою единственную главную роль, до сих пор иногда показывают в Азербайджане. А еще остался моноспектакль на пленке, его снял режиссер Николай Князев в павильоне «Беларусьфильма».

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