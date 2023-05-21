Стало известно, кто прилетел в Минск на загадочном самолете из Москвы 1 21.05.2023, 8:50

8,496

Спецборт уже бывал в белорусской столице 18 августа.

Белорусские телеграм-каналы утверждают, что российский олигарх Михаил Гуцериев вчера, 20 мая, встречался с Александром Лукашенко в своей резиденции в Шершунах под Минском.

По информации телеграм-каналов, Гуцериев прилетел в Минск днем на самолете рейсом DXT9680, а в 16:30 кортеж Лукашенко был замечен в направлении резиденции Гуцериева в Шершунах.

«Там, по всей видимости, Лукашенко и проводил непубличную встречу с Гуцериевым, которая длилась около 5 часов, так как после 22-х кортеж Лукашенко уже был замечен по направлению на Острошицкий Городок», – предполагают авторы публикации.

Прилетевший в Минск борт принадлежит авиакомпании «DEXTER» и указан в сервисах мониторинга полетов как Dexter Air Taxi (Embraer EMB-135BJ Legacy 600 RA-02880). Самолет действительно вылетел 20 мая из московского аэропорта «Внуково» в 12:34 MSK и прилетел в Минск в 13:32 +03. В тот же вечер борт (в 23:23 +03) вылетел обратно в Москву.

Отметим, что за последнее время этот же самолет уже бывал в Минске – вечером 18 мая он прилетел в Минский аэропорт, а вернулся в Москву 19 мая во второй половине дня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».