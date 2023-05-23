«РДК» показал видео из Белгородской области после отмены контртеррористической операции 4 23.05.2023, 19:35

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Бойцы не вышли из Белгородской области.

Бойцы «Русского добровольческого корпуса» продолжают находиться на территории Белгородской области на фоне объявления там отмены режима контртеррористической операции.

Об этом сообщает «РДК» в Telegram.

Военные обнародовали видео, на которых можно заметить, как они перемещаются по Белгородской области на технике.

«Обстановка на маленьком, но уже нашем собственном, кусочке родины пока тревожная, да и прибраться не помешает. Метлы мы с собой взяли, а совков на Руси пока хватает», - сказано в сообщении «РДК2.

Стоит заметить, что вчера, 22 мая, бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» объявили о начале своей операции в приграничных районах Белгородской области.

Местные власти позже, реагируя на происходящее, объявили режим контртеррористической операции в регионе. Но сегодня, 23 мая, вечером его отменили, несмотря на то, что солдаты, которые воюют на стороне Украины, не вышли из Белгородской области.

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