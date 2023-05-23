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«РДК» показал видео из Белгородской области после отмены контртеррористической операции

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  • 23.05.2023, 19:35
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«РДК» показал видео из Белгородской области после отмены контртеррористической операции

Бойцы не вышли из Белгородской области.

Бойцы «Русского добровольческого корпуса» продолжают находиться на территории Белгородской области на фоне объявления там отмены режима контртеррористической операции.

Об этом сообщает «РДК» в Telegram.

Военные обнародовали видео, на которых можно заметить, как они перемещаются по Белгородской области на технике.

«Обстановка на маленьком, но уже нашем собственном, кусочке родины пока тревожная, да и прибраться не помешает. Метлы мы с собой взяли, а совков на Руси пока хватает», - сказано в сообщении «РДК2.

Стоит заметить, что вчера, 22 мая, бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» объявили о начале своей операции в приграничных районах Белгородской области.

Местные власти позже, реагируя на происходящее, объявили режим контртеррористической операции в регионе. Но сегодня, 23 мая, вечером его отменили, несмотря на то, что солдаты, которые воюют на стороне Украины, не вышли из Белгородской области.

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