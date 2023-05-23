Легион «Свобода России» заявил о «демилитаризации» роты армии РФ 5 23.05.2023, 20:11

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В легионе добавили, что продолжают движение к своей цели – «полному освобождению России».

После заявлений властей России о том, что «диверсанты», проникшие на территорию Белгородской области, были «разгромлены» легион «Свобода России» сообщил об уничтожении в регионе одной из российских рот и успешной операции по созданию демилитаризованной зоны.

«Сегодня Легионеры навели шуму среди путинской орды: мы «демилитаризовали» мотострелковую роту ВС РФ, уничтожили несколько единиц их бронетехники», – говорится в сообщении.

В легионе добавили, что продолжают движение к своей цели – «полному освобождению России».

В последующем аудиособщении представитель легиона сообщил, что целью вылазки в Белгородской области было создание демилитаризованной зоны между РФ и Украиной, уничтожение силовиков, которые служат путинскому режиму, и демонстрация россиянам, что борьба с путинским режимом возможна.

«Эти цели операции были успешно достигнуты. В ходе вчерашних боев силы ФСБ были разгромлены и в панике отступили. После этого на место выдвинулись подразделения российской армии, которые попытались провести контратаку. Сегодня, 23 мая, в ходе боев легионом была уничтожена мотострелковая рота российской армии», – добавил он.

В свою очередь «Русский добровольческий корпус» уже после отмены в регионе контртеррористической операции опубликовал два видео, снятые в Белгородской области.

«Обстановка на маленьком, но уже нашем собственном, кусочке Родины пока тревожная, да и прибраться не помешает. Метлы мы с собой взяли, а совков на Руси пока хватает», – говорится в подписи.

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