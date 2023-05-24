СМИ: Российские добровольцы прорвались в Курскую область 6 24.05.2023, 7:51

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Перед этим была уничтожена вражеская техника в районе села Глотово.

Украинские СМИ сообщают, что российские добровольцы после взятия нескольких населенных пунктов в Белгородской области прорвались и в Курскую область РФ.

Одним из первых кадры новой операции вечером 23 мая опубликовал в Telegram украинский военкор Андрей Цаплиенко.

Он опубликовал фото 5 вооруженных бойцов на фоне стелы населенного пункта Гоголевка.

Это село Курской области, находящееся в нескольких километрах от российско-украинской границы.

Новый прорыв показывает, что российские ФСБ и военные настолько увязли в «спецоперации», что не контролируют границу.

Активист и блогер Сергей Стерненко поздно вечером 23 мая обнародовал фото из Курской области РФ.

«КурНР, спать сегодня не ложитесь», – написал Стерненко.

На фото можно увидеть военных у знака, указывающего на начало населенного пункта Гоголевка.

«По всей вероятности, в Курской области ночь не будет спокойной», — отмечает «24 канал».

Перед этим, по информации журналиста Андрея Цаплиенко, добровольцы испепелили на Белгородщине российскую технику. Вскоре удалось установить ее локацию – район села Глотово.

Украинский OSINT-аналитик Александр Коваленко проанализировал сообщения легиона «Свобода России» и «Русского Добровольческого Корпуса». В итоге выяснилось, что бойцы удерживают на территории РФ участок, протяженностью около 40 км.

Как сообщал сайт Charter97.org, 22 мая бойцы «Российского Добровольческого Корпуса» заявили об очередном прорыве российской границы. В Белгородской области вводили режим контртеррористической операции, его уже отменили.

Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

23 мая ;российские добровольцы вошли в село Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области.

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