СМИ: Российские добровольцы прорвались в Курскую область

СМИ: Российские добровольцы прорвались в Курскую область6
- 24.05.2023, 7:51
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Перед этим была уничтожена вражеская техника в районе села Глотово.
Украинские СМИ сообщают, что российские добровольцы после взятия нескольких населенных пунктов в Белгородской области прорвались и в Курскую область РФ.
Одним из первых кадры новой операции вечером 23 мая опубликовал в Telegram украинский военкор Андрей Цаплиенко.
Он опубликовал фото 5 вооруженных бойцов на фоне стелы населенного пункта Гоголевка.
Это село Курской области, находящееся в нескольких километрах от российско-украинской границы.
Новый прорыв показывает, что российские ФСБ и военные настолько увязли в «спецоперации», что не контролируют границу.
Активист и блогер Сергей Стерненко поздно вечером 23 мая обнародовал фото из Курской области РФ.
«КурНР, спать сегодня не ложитесь», – написал Стерненко.
На фото можно увидеть военных у знака, указывающего на начало населенного пункта Гоголевка.
«По всей вероятности, в Курской области ночь не будет спокойной», — отмечает «24 канал».
Перед этим, по информации журналиста Андрея Цаплиенко, добровольцы испепелили на Белгородщине российскую технику. Вскоре удалось установить ее локацию – район села Глотово.
Украинский OSINT-аналитик Александр Коваленко проанализировал сообщения легиона «Свобода России» и «Русского Добровольческого Корпуса». В итоге выяснилось, что бойцы удерживают на территории РФ участок, протяженностью около 40 км.
Как сообщал сайт Charter97.org, 22 мая бойцы «Российского Добровольческого Корпуса» заявили об очередном прорыве российской границы. В Белгородской области вводили режим контртеррористической операции, его уже отменили.
Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.
23 мая ;российские добровольцы вошли в село Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области.