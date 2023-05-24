Лукашенко улетел в Москву 24.05.2023, 11:27

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В прошлый раз диктатор вернулся оттуда едва живым

Узурпатор Лукашенко вылетел в Москву с «рабочим визитом».

Как сообщает пресс-служба диктатора, 24 мая он примет участие пленарном заседании II Евразийского экономического форума. 25 мая он будет участвовать в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

На днях Лукашенко заявил, что собирается обсудить с Владимиром Путиным вопросы и снять проблемы, которых «вообще не должны быть в наших отношениях».

Напомним, что прошлая поездка Лукашенко в Москву едва не закончилась смертью диктатора. Узурпатору, как писал сайт Charter97.org, стало плохо во время парада на Красной площади, после чего он почти неделю не появлялся на публике.

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