Reuters: Прорыв в Белгородскую область ослабил российскую оборону

Reuters: Прорыв в Белгородскую область ослабил российскую оборону1
- 24.05.2023, 12:06
- 2,816
Путину теперь придется отвлечь войска от линии фронта.
По мнению военных аналитиков, успешная операция в Белгородской области может вынудить Кремль отвлечь войска от линии фронта, пока Киев готовит крупное контрнаступление, и нанести Москве психологический удар. Об этом говорится в свежем материале Reuters.
Эксперты также добавили, что хотя Киев отрицает какое-либо участие, это самый крупный рейд в РФ с территории Украины с начала полномасштабного российского вторжения, и он почти наверняка был скоординирован с украинскими Вооруженными силами.
«Украинцы пытаются оттянуть россиян в разные стороны, чтобы открыть бреши. Россияне вынуждены посылать подкрепления», - пояснил аналитик Королевского института объединенных служб Нил Мелвин.
Как сообщается, прорыв произошел вдали от эпицентра боевых действий, примерно в 160 км от линии фронта на севере Харьковской области.
«Им (россиянам - ред.) придется отреагировать на это и ввести туда войска, а затем разместить много войск вдоль всей приграничной зоны, даже если это не тот путь, которым идут украинцы»,- сказал Мелвин.
Как сообщал сайт Charter97.org, 22 мая бойцы «Российского Добровольческого Корпуса» заявили об очередном прорыве российской границы. В Белгородской области вводили режим контртеррористической операции, его уже отменили.
Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.
23 мая российские добровольцы вошли в село Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области.