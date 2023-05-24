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Reuters: Прорыв в Белгородскую область ослабил российскую оборону

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  • 24.05.2023, 12:06
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Reuters: Прорыв в Белгородскую область ослабил российскую оборону

Путину теперь придется отвлечь войска от линии фронта.

По мнению военных аналитиков, успешная операция в Белгородской области может вынудить Кремль отвлечь войска от линии фронта, пока Киев готовит крупное контрнаступление, и нанести Москве психологический удар. Об этом говорится в свежем материале Reuters.

Эксперты также добавили, что хотя Киев отрицает какое-либо участие, это самый крупный рейд в РФ с территории Украины с начала полномасштабного российского вторжения, и он почти наверняка был скоординирован с украинскими Вооруженными силами.

«Украинцы пытаются оттянуть россиян в разные стороны, чтобы открыть бреши. Россияне вынуждены посылать подкрепления», - пояснил аналитик Королевского института объединенных служб Нил Мелвин.

Как сообщается, прорыв произошел вдали от эпицентра боевых действий, примерно в 160 км от линии фронта на севере Харьковской области.

«Им (россиянам - ред.) придется отреагировать на это и ввести туда войска, а затем разместить много войск вдоль всей приграничной зоны, даже если это не тот путь, которым идут украинцы»,- сказал Мелвин.

Как сообщал сайт Charter97.org, 22 мая бойцы «Российского Добровольческого Корпуса» заявили об очередном прорыве российской границы. В Белгородской области вводили режим контртеррористической операции, его уже отменили.

Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

23 мая российские добровольцы вошли в село Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области.

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