Пойдут ли белорусские добровольцы освобождать Мозырь? 25.05.2023, 12:54

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Рейд в Белгородскую область запустил неудобную для Лукашенко дискуссию.

Российские добровольческие соединения уже в третий раз зашли на территорию РФ. Власти Белгородской области долгое время якобы готовились к подобным атакам, строили укрепления, но рейды добровольцев становятся все более успешными.

Эти рейды напрягают не только Путина, но и Лукашенко. Белорусский диктатор активно примеряет этот сценарий на себя.

Польский генерал, бывший замминистра обороны Вальдемар Скшипчак заявил, что Варшава должна быть готова поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко. Он уточнил, что речь идет именно о военной операции.

Что касается режима, то, по мнению польского генерала, «у него уже нет такого военного потенциала, чтобы предотвратить подобное восстание. Россия ему сильно не поможет, так как у нее будут свои проблемы».

Заявление польского генерала вызвало истерику в лукашенковских и кремлевских СМИ.

Украинский политолог, эксперт Центра белорусских коммуникаций Максим Плешко обратил внимание, что Украина заинтересована в том, чтобы на северной границе страны «была свободная, демократическая Беларусь с национальным сознанием»..

Эксперт считает, что если контрнаступление ВСУ закончится успехом, то те вооруженные белорусы, которые составляют часть боевого потенциала украинской армии, не сложат оружия, а пойдут освобождать Беларусь от диктатуры. Плешко также обратил внимание на профессионализм белорусских добровольцев по сравнению с ополчением Лукашенко.

«Если сравнивать белорусских добровольцев и тех, кому сегодня раздают оружие в этих ополчениях, то «калиновцы» умеют воевать современно. Я бы сказал, что это пехота специального назначения, которая умеет воевать с помощью дронов, тяжелой техники, которую они захватывают у россиян. Ими дорожат и они очень тонко работают. Думаю, несколько тысяч белорусских добровольцев могут «сделать погоду» в Беларуси», — поделился своим мнением с Charter97.org украинский политолог.

Президент Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорий Месежников в интервью Charter97.org высказал мнение, что белорусские добровольческие подразделения являются серьезной угрозой для режима Лукашенко.

«Подобные соображения отворачивали Лукашенко от того, чтобы белорусские вооруженные силы приняли непосредственное участие в агрессии против Украины. Он опасался, что может произойти то, что украинские войска вместе с белорусскими добровольческими подразделениями начнут побеждать в этой войне. Естественно, что они бы вытеснили введенные в Украину войска Лукашенко, которые, кстати, сами могли бы присоединиться к украинской армии и пойти в наступление на Минск», — заявил словацкий политолог.

Экс-замглавы СБУ, генерал-майор в запасе Виктор Ягун считает, что возможно повторение «белгородского сценария» в Беларуси.

«Это произойдет в том случае, если белорусский режим хотя бы на сантиметр перейдет границу или другие какие-то рамки, объявит войну или еще что-то в этом роде. Если будут какие-то конкретные движения с его стороны, то я не исключаю, что белорусские добровольцы повторят рейд в сторону Минска. А это будет намного хуже, потому что население в Беларуси все-таки отличается от россиян. Это, кстати, понимает российская власть, поэтому она и не готова к полной аннексии этой территории. Я думаю, никто не будет сдерживать белорусов от того, чтобы с оружием в руках войти на территорию Беларуси и навести там порядок», — сказал генерал-майор сайту Charter97.org.

На то, что Лукашенко боится повторения «белгородского сценария» в Беларуси, обратил внимание и военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

«Он [Лукашенко, — ред.] поехал попросить какие-то гарантии, что Россия поддержит Беларусь в случае, если такая же история произойдет с Беларусью. Например, когда полк Калиновского, бойцов, которые воюют за Украину на территории Украины, попытаются просто вернуться домой. Лукашенко, видимо, хочет заручиться поддержкой, получить какие-то письменные гарантии, или попросить технику и людей, чтобы они стали на границе», — заявил эксперт в интервью ТСН.

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