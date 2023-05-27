Российские добровольцы отбили у армии Путина технику в Белгородской области 27.05.2023, 13:43

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В ГУР раскрыли детали.

Во время рейда в Белгородскую область россияне из «Русского добровольческого корпуса» не имели ни одной единицы американской техники или оружия, переданной им Украиной. Использование техники и вооружения, предоставляемого украинской армии, жестко контролируется странами-партнерами.

Техника, видная на видео российских добровольцев из Белгородской области, в свое время была захвачена оккупантами на разных направлениях фронта, а бойцы РДК и легиона «Свобода России» отбили ее у захватчиков назад. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в интервью «Радио Свобода».

По словам Черняка, российским добровольцам, 22 мая совершивших рейд на территорию России, не было передано ни одной единицы техники или вооружений, предоставленных Украине западными партнерами.

«Существуют очень четкие механизмы контроля того оружия, которое передавалось Украине. Оно передавалось исключительно для использования Вооруженными силами Украины, то есть регулярными формированиями украинской армии. Такие проверки, такой контроль осуществляют и представители тех стран, которые предоставляли оружие. Ни одна единица оружия, которое было предоставлено партнерами, не была передана «Русскому добровольческому корпусу», – заверил Черняк.

Те единицы западной техники, которые можно наблюдать на видео, обнародованных российскими добровольцами по итогам рейда, а также на кадрах минобороны РФ, на самом деле воюющие на стороне Украины россияне отбили у оккупантов, захвативших их ранее.

«Техника, которую использовал РДК, она была захвачена у россиян, которые в свое время, в результате боевых действий, где-то получили ее там под Бахмутом или в других районах, понимаете? Захватили россияне и РДК эту технику, опять же, у них отбил», – подчеркнул представитель ГУР МОУ.

Как сообщал сайт Charter97.org, 22 мая бойцы «Российского Добровольческого Корпуса» заявили об очередном прорыве российской границы. В Белгородской области вводили режим контртеррористической операции, его уже отменили.

Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

23 мая российские добровольцы вошли в село Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области.

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