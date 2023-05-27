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«Лукашенко хватит удар, когда полностью остановится транзит через Беларусь»

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  • 27.05.2023, 19:13
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«Лукашенко хватит удар, когда полностью остановится транзит через Беларусь»

Польша уже закрывает границу для белорусских грузовиков.

Вчера стало известно, что Польша введет персональные санкции в отношении нескольких сотен представителей режима Лукашенко, а также закроет границу для грузовиков, зарегистрированных в России или Беларуси.

Читатели сайта Charter97.org поддержали решение Польши. Приводит некоторые их комментарии:

«Давно пора закрывать границу полностью».

«Давайте подведём итог. Беларусь потеряла украинский рынок. Западная Европа тоже закрыла свой рынок для наших товаров. Литва не пропускает нашу «калийку» через свои порты. Остаётся РФ, но плечо перевозки в РФ гораздо больше, значит переориентация на порты РФ влечёт потери для бюджета Беларуси, тем более что в них обслуживаются свои грузы в первую очередь».

«Вот что произошло, когда интересы всей страны принесли в жертву интересам одного человека».

«Почему не перекрыта полностью ЖД?».

«Предвкушаю громкий вой нескольких сотен лукашистов».

«Лукашенко удар хватит, когда через Беларусь полностью остановят транзит!».

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