Цепкало: Кремль включил операцию «Прикрытие» 5 28.05.2023, 14:57

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В Москве знали о критическом состоянии Лукашенко.

В связи с появившейся информацией о срочной госпитализации Лукашенко в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы Кремль запустил операцию «Прикрытие».

Об этом в своем телеграм-канале сообщил политик Валерий Цепкало:

— Прежде всего, была запущена информация о «плановом обследовании», хотя ни для кого не секрет, о чем Лукашенко сам хвастался неоднократно, что у него в личной клинике закуплено самое современное диагностическое оборудование, в том числе оборудование для МРТ и КТ последнего поколения. Нелепым это объяснение выглядит и на фоне попытки скрыть факт срочной госпитализации в ЦКБ УП президента РФ, когда даже для того, чтобы отвести внимание, его самолет отправили без него в Минск. Разумеется, человек, который покупает самолет с позолоченными унитазами не заботится об экономии на стоянке в аэропорту Внуково.

Еще 9 мая, когда были первые предпосылки, он срочно улетел в Минск, поскольку не доверяет любому хирургическому вмешательству в Москве. По уточненным сведениям, уже в этот раз, после экстренной госпитализации, врачи предупредили, что он просто не сможет долететь живым.

Очевидно, Кремль боится спекуляций в отношении его участия в ухудшении здоровья. Были собраны лучшие врачи со всей Москвы - им спецслужбами было сказано буквально следующее : «если ему конец, то и нам с вами будет конец».

Более детальную ситуацию о состоянии его здоровья, сообщим в понедельник.

«В Кремле знали о плохом состоянии здоровья Лукашенко», — отмечает политик.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера Лукашенко после встречи с Путиным за закрытыми дверями в срочном порядке доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. Врачи оценивают состояние диктатора как критическое.

Позже источники в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы подтвердили госпитализацию Лукашенко. По некоторым данным самолет вернулся в Минск без диктатора.

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