«Азовсталь» мстит»: что сейчас происходит в Мариуполе 6.05.2023, 15:46

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Мариупольцы делают просто безумные вещи для того, чтобы упростить контрнаступление ВСУ.

В Мариуполе Донецкой области 4 мая прогремел взрыв, который слышали во всех районах города. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко. Позже стало известно, что взорвалось на меткомбинате «Азовсталь», где российские оккупанты проводили работы по разминированию.

Петр Андрющенко в эфире «Радіо Свобода» рассказал о том, что происходит в Мариуполе сейчас и как «Азовсталь» мстит».

– Что известно об этом взрыве на «Азовстали»? Расскажите пожалуйста, больше подробностей.

– Это уже такая типичная история. На самом деле мы здесь даже шутим между собой по поводу «Азовстали», как она мстит.

На самом деле, на «Азовстале» происходят постоянные разминирования. Происходят разминирование из-за двух целей, стоящих перед оккупантами. Первая цель – это начать в конце концов окончательно вырезать ее на металлолом. Потому что «Азовсталь» передали в управление, фактически в новую собственность подарили людям с орбиты губернатора Беглова – или Санкт-Петербурга, или [Kенинградской] области.

С другой стороны, оккупанты после всех этих «хлопков», которые произошли в Мариуполе и вокруг, понимают, что «Азовсталь» может стать неплохим убежищем для военной базы. То есть все эти подземные укрепления, ходы, технические переходы и прочее их привлекают, потому что там можно спрятать, там можно заехать автомобилем, например, и спокойно выгружать тот же боекомплект столько, сколько нужно, не очень беспокоясь о наших беспилотниках, например. Поэтому они прорубают такую дорогу от центральных проходных и постоянно нарываются на собственные снаряды, мины, бомбы, которые сбрасывали на «Азовсталь». И обычно раз, два раза в неделю это происходит. Они сами себя «минусуют».

Вот сегодня (4 мая – ред.) в очередной раз проводили разминирование, продвигались к очередной точке. И закончилось тем, что в больницу привезли четырех так называемых «ДНРовцев», этих подорвавшихся саперов на этом разминировании российских военных. И они очень тяжелые. А двое из них очень тяжелые. И нужна кровь. Крови в Мариуполе нет –нечего переливать. Поэтому вполне возможно, что это последнее [для них] разминирование. Собственно, такая хорошая новость.

Ну, а в принципе стабильно, по меньшей мере, два-четыре человека в течение недели оккупанты теряют именно на разминировании «Азовстали». Это и сюрпризы, которые оставил наш гарнизон Мариуполя, когда уходил из укрепления, а потом когда была экстрадиция. И отчасти это последствия того, что их обстреливали, потому что мордовали всем, чем угодно, сами непосредственно россияне.

– В местных пабликах «гуляет» такая история о том, что якобы группа российских военных, одна из этих групп заблудившаяся в этих подземельях «Азовстали», не смогла выбраться. И поэтому теперь туда не очень охотно хотят идти другие. Может ли это быть правдой? Или почему тогда такие легенды появляются, по вашему мнению?

– Хотелось бы. Но на самом деле я в это не очень верю по куче причин. Почему это невозможно – могу рассказывать. Но откуда берутся все эти истории? Это не первая история. Это история и о заблудившихся «азовцах», и о постоянно еще о ком-то.

Они из-за чего? Потому что россияне не могут признать наличие украинского сопротивления в оккупированном Мариуполе. Это не совпадает с их взглядами, не совпадает с той картинкой, которую они продуцируют. Поэтому они все это списывают на эту новую вымышленную мифологию, чтобы нивелировать реальность на самом деле. Потому что то появляются наши буквы «Ї» от нашего сопротивления, то акции какого-то прямого действия, то поджоги, то пожары. Вот для того, чтобы нивелировать, что это происходит именно от мариупольцев, остающихся в Мариуполе, и придумываются разные такие бессмысленные истории, которые как-то оскорбляют происходящее, пытаются осквернить.

По крайней мере, на россиян это работает на самом деле и как-то им объясняет, что происходит. «Ну, это заблудшие «азовцы». Или это взрыв – «где кто-то потерялся в подземельях «Азовстали», вот оно там и разрывается». По крайней мере, такая попытка замаскировать то, что происходит на самом деле.

– А что на самом деле происходит сейчас в городе? Ибо ранее ГУР Украины сообщало, что российские войска готовятся к круговой обороне города. В чем это проявляется? И вообще вся эта подготовка к обороне круговой – можем ли мы говорить, что Мариуполь под прицелом ВСУ и российские оккупанты это осознают?

– То, что Мариуполь под прицелом ВСУ, мы искренне в это верим. И это не может быть иначе. Вопрос терминов – это уже нашему главнокомандующему лучше видеть и Генштабу. Но понятно, что россияне сделали все для того, чтобы Мариуполь не просто был в фокусе ВСУ как украинский город, который нужно деоккупировать, как и другие города, превратив его в небольшую военную логистическую базу. Понятно, что он в поле зрения потому, что он теперь еще и стратегическая точка.

С другой стороны, россияне достаточно... Опять же Мариуполь для них важен, поэтому они и укрепляются. В чем эта круговая оборона? Началось все со строительства этой эшелонированной обороны вокруг города почти вплотную. Такого не было. Мы не видели такого до этого. И ВСУ так не окапывались, понимая всю угрозу, пожалуй, в первую очередь для гражданского населения.

С другой стороны, мы видим, что россияне укрепляются уже с середины города. Они строят то же самое. Они строят блиндажи, строят окопы. Они роют противотанковые рвы. Они проанализировали, откровенно проанализировали битвы за Мариуполь и как они оккупировали Мариуполь, где и как происходили сражения. То есть мы понимаем, что они тоже понимают, как будет идти наступление, как оно может идти, что могут использовать наши ВСУ, как продвигаться по городу. И именно в этих местах они готовят эти ловушки, они готовят укрепление. Дошло до того, что даже на нашей свалке они окапываются, потому что мимо нее и рядом с ней идет единственный оставшийся мост, связывавший правобережье с левобережьем Мариуполя долгое время. Потому они действительно готовятся.

И действительно постоянно об этом говорим, что мы не поддерживаем шапкозакидательство, что все будет «Гей-гей! Ура!» – а не будет. Будет тяжело. Если россияне не отступят от Мариуполя, к сожалению, нас ждет новое сражение за Мариуполь, и оно будет нелегким. Они к нему готовятся. Они готовят личный состав. Они завозят этот гарнизон, держат его и в Мариуполе, и вокруг Мариуполя, в Мариупольском районе. Они готовятся, они разбивают полигоны. То есть наших ребят, наших защитников и девушек действительно героическая работа ожидает. Они и так ее делают. И в наступлении это будет чудом. Это не будет легко.

Мы держим кулаки и будем делать все, чтобы помочь, чтобы это прошло как можно безопаснее для наших защитников. В частности, находящиеся в оккупации мариупольцы делают просто безумные вещи для того, чтобы упростить контрнаступление не только на Мариуполь. И мы все это будем делать. Но не надо быть пессимистом, мы все – оптимисты, мы уже победили, только осталось закрепить это все, а не надо относиться свысока к укреплениям россиян и тому, что они на самом деле делают.

– Два дня назад Путин онлайн открывал трамвайное движение в Мариуполе. Кстати, вы упомянули, что «Азовсталь» якобы продали губернатору Ленинградской области. И теперь сошелся пазл, так сказать, почему он вместе с губернатором Ленинградской области онлайн открывал трамвайное движение. Там даже посадили несколько «ветеранов» перед экраном. И отчитывался российский президент о «зримых» результатах работы. Мол, еще много работы по восстановлению жизнедеятельности города.

Действительно ли что-то восстанавливается из инфраструктуры в городе или возобновляется жилищный фонд, как они это обещали? По картинкам российских медиа они таки что-то там строят.

– Ну, что-то. Вот это наше что-то, оно очень такое «веское». В действительности мне очень нравится запуск этого трамвая. Снова первый трамвай. Первый был в 1933 году и в 2023 году – 90 лет возвращения Мариуполя к трамваю. Это очень смешно с Путиным онлайн.

Еще надо добавить, что там вертолеты над этим «открытием» летали, патрулировали, наверное. И даже телевизор с Путиным охраняют. Это действительно смешно. Потому что это очень показательно. И показательно именно потому, что нет смысла в трамвае в Мариуполе сегодня. Это дорого и нет смысла.

Они поставили заборы вокруг уничтоженных домов, поставили строительные леса

А что-то восстанавливается? Что-то восстанавливается, и жилищный фонд понемногу восстанавливают какой-то, что-то строят. Но они выбрали... И почему этот вопрос постоянно встает и такое чувство происходит? Они верную стратегию выбрали – публично. Вот что они делают? Они поставили заборы вокруг уничтоженных домов, поставили строительные леса. Даже если они ничего не делают. И поразвешивали паспорта объектов, что будто что-то делается. И создается впечатление, что глобально что-нибудь происходит в Мариуполе. А ничего не происходит. Просто вы видите кучу всякого вокруг и все. Как-то так. Поэтому что-то происходит, но этого недостаточно.

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