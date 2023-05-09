«Мужчина на новом внедорожнике забрал мою банку с монетами» 6 9.05.2023, 13:17

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фото: autogrodno.by

В Гродно владелец премиального авто забрал чужую копилку.

В Гродно мужчина на новеньком VW Touareg забрал себе чужую копилку с монетами, так уверяет читатель «АвтоГродно», который просит отозваться владельца премиального внедорожника.

– Все произошло 29 апреля, в субботу, около 9 утра на мойке самообслуживания «Автобаня» по улице Белые Росы, – рассказывает Андрей.

– Я приехал туда на своей машине, достал из салона свою копилку с монетами и поставил ее на пульт. Брал оттуда монеты, закидывал в автомат, мыл машину. Когда все сделал – уехал, но банку с монетами забыл на том месте. Опомнившись, вернулся, но банки уже не было, – вспоминает Андрей.

Он подошел к оператору мойки и тот вспомнил, что с этой банкой к нему подходил другой мужчина.

– Неизвестный подошел, попросил разменять часть на купюры и уехал. Суммарно около 50 рублей увез. Мы посмотрели камеры и действительно, они засняли, как это все сделал мужчина на зеленом VW Touareg с литовскими номерными знаками, – говорит Андрей.

– Обращались в милицию?

– Нет, спешил на встречу, меня ждали, я не мог опаздывать.

– Прошло уже больше недели с того случая, почему только сейчас начинаете поиск?

– Хотел получить видео с камер, но сотрудник мойки не позволял его скачать без разрешения владельца мойки. Пока договаривались с владельцем, вот столько времени и прошло.

Андрей просит владельца Туарега вернуть хоть небольшие, но накопления.

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