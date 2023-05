Сегодня стартует «Евровидение» 9.05.2023, 18:10

Где и когда смотреть, кто участвует и у кого больше шансов на победу.

Вечером во вторник, 9 мая, стартует конкурсная часть «Евровидения — 2023»: в английском Ливерпуле пройдет первый полуфинал главного поп-шоу Европы, пишет «Зеркало».

Церемония открытия турнира состоялась накануне. «Объединенные музыкой» — под таким слоганом проходит конкурс в этом году. Кто в нем участвует и где его посмотреть белорусам, учитывая то, что в Беларуси официальной трансляции не будет?

«Евровидение» в этом году проходит в Великобритании: победила в прошлом конкурсе украинская группа Kalush Orchestra, но из соображений безопасности шоу решили на территории Украины не устраивать. Однако Украина приняла самое непосредственное участие в его организации и станет центральной темой.

Всего, как и всегда, будет три концерта: первый полуфинал 9 мая, затем второй в четверг, 11 мая, а в субботу 13-го состоится финальное шоу, где определят победителя.

Ведущими полуфиналов будут фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, всемирно известная артистка музыкального театра, обладательница «Эмми» Ханна Уэддингем и певица, композитор Алиша Диксон, в финале к ним присоединится легенда «Евровидения» Грэм Нортон. Также среди ведущих финала за кулисами будет известный украинский корреспондент Тимур Мирошниченко, он же будет комментатором для Украины.

Кроме выступлений самих конкурсантов зрителей традиционно ждут номера от звездных гостей «Евровидения» и оригинальные интермедии. В первом полуфинале выступит опять же The Hardkiss, украинская певица Alyosha споет с Ребеккой Фергюсон, а всемирно известная Рита Ора представит свой новый сингл.

В финале зрители увидят звезд «Евровидения» прошлых лет — Джамалу, Тину Кароль, Верку Сердючку, Сэма Райдера, Нетту, Дункана Лоуренса и других.

Участники

Всего в конкурсе в этом году участвуют 37 стран. Беларусь и Россию в этот раз опять не допустили к участию из-за агрессии против Украины, а Болгария, Северная Македония и Черногория отказались сами по финансовым причинам.

В первом полуфинале выступят 15 стран

1. Норвегия: Алессандра Меле — Queen of Kings

2. Мальта: The Busker — Dance (Our Own Party)

3. Сербия: Люк Блэк — Samo mi se spava

4. Латвия: Sudden Lights — Aijā

5. Португалия: Mimicat — Ai coração

6. Ирландия: Wild Youth — We Are One

7. Хорватия: Let 3 — Mama ŠČ!

8. Швейцария: Ремо Форрер — Watergun

9. Израиль: Ноа Кирел — Unicorn

10. Молдова: Паша Парфений — Soarele și luna

11. Швеция: Лорин — Tattoo

12. Азербайджан: TuralTuranX — Tell Me More

13. Чехия: Vesna — My Sister’s Crown

14. Нидерланды: Миа Николаи и Дион Купер — Burning Daylight

15. Финляндия: Käärijä — Cha Cha Cha

Во втором полуфинале 13 мая участникам будет немного сложнее пробиться в лидеры: там выступят 16 конкурсантов.

1. Дания: Reiley — Breaking My Heart

2. Армения: Brunette — Future Lover

3. Румыния: Theodor Andrei — DGT (Off and On)

4. Эстония: Alika — Bridges

5. Бельгия: Gustaph — Because Of You

6. Кипр: Andrew Lambrou — Break A Broken Heart

7. Исландия: Diljá — Power

8. Греция: Victor Vernicos — What They Say

9. Польша: Blanka — Solo

10. Словения: Joker Out — Carpe Diem

11. Грузия: Iru — Echo

12. Сан-Марино: Piqued Jacks — Like An Animal

13. Австрия: Teya & Salena — Who The Hell Is Edgar?

14. Албания: Albina & Familja Kelmendi — Duje

15. Литва: Monika Linkyte — Stay

16. Австралия: Voyager — Promise

Как обычно, в каждом полуфинале голосованием зрителей и жюри выберут по десять лучших артистов. К этой двадцатке сразу в финале 13 мая присоединятся еще шесть участников. Это победитель прошлого года Украина, представители Великобритании и еще четырех стран-основательниц конкурса.

Украина: TVOCRHI — Heart of Steel

Великобритания: Мэй Мюллер — I Wrote a Song

Германия: Lord of the Lost — Blood & Glitter

Испания: Бланка Палома — Eaea

Италия: Марко Менгони — Due vite

Франция: La Zarra — Évidemment

В плейлисте ниже можно познакомиться со всеми песнями, которые прозвучат на конкурсе в этом году.

По мнению букмекеров, больше всего шансов выиграть у шведской певицы Лорин — ведь один раз она уже одержала громкую победу на «Евровидении» в 2012 году. Второе место сейчас прочат Финляндии, третье — Украине, четвертое — Франции, пятое — Испании. Далее в рейтингах следуют Норвегия, Израиль, Италия, Великобритания и Австрия. А последнюю пятерку сейчас составляют Азербайджан, Албания, Сан-Марино, Латвия и Румыния.

Где смотреть?

Поскольку Беларусь не участвует в конкурсе, а Белтелерадиокомпанию исключили из Европейского вещательного союза, прав на трансляцию «Евровидения» в нашей стране ни у кого нет. Россия тоже не принимает участия и не ведет трансляцию. Соответственно, посмотреть «Евровидение» с переводом на русский язык в этом году, в общем-то, негде.

Но это не значит, что фанаты шоу вообще не смогут его увидеть. Им лишь придется проявить лингвистические способности (тем более что песни от языка комментаторов не зависят) и немного смекалки. Есть несколько вариантов.

Можно посмотреть шоу на официальном канале в YouTube на английском языке. Трансляция первого полуфинала будет на странице ниже.

Другой вариант — посмотреть украинскую трансляцию, ведь украинский язык понятен многим белорусам. Это можно сделать на официальной платформе «Суспільне.Євробачення» в разделе «Наживо», однако здесь есть техническая сложность. Трансляция доступна только на территории Украины (видимо, таково требование правообладателя), поэтому из других стран открыть ее можно с помощью любого VPN-сервиса, который предлагает украинские сервера.

Также украинский ведущий Тимур Мирошниченко будет вести прямую трансляцию в YouTube из комментаторской студии в Ливерпуле.

Те белорусы, кто живет в Польше, смогут посмотреть шоу в прямом эфире на телеканалах TVP 1 и TVP Polonia.

Полуфиналы 9 и 11 мая и финал 13 мая начинаются в 21.00 по центральноевропейскому или 22.00 по минскому времени.

