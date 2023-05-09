СМИ: Месси договорился о переходе в другой клуб после скандала с ПСЖ

СМИ: Месси договорился о переходе в другой клуб после скандала с ПСЖ3
- 9.05.2023, 22:03
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Аргентинцу предложили безумный контракт.
Форвард ПСЖ Лионель Месси после скандального визита в Саудовскую Аравию договорился о контракте с местным клубом Аль-Хиляль, сообщает L’Equipe.
По информации источника, Месси и Аль-Хиляль достигли устной договоренности о переходе, однако официально еще ничего не подписано.
Ожидается, что аргентинец перейдет в Аль-Хиляль летом этого года после завершения контракта с ПСЖ и подпишет с саудовским клубом контракт на два сезона с опцией продления еще на один.
С учетом бонусов и коммерческих выплат Месси может зарабатывать в Аль-Хиляле 600 млн евро в год.
Контракт Месси с ПСЖ истекает 30 июня 2023 года.