СМИ: Месси договорился о переходе в другой клуб после скандала с ПСЖ 3 9.05.2023, 22:03

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Лионель Месси

Аргентинцу предложили безумный контракт.

Форвард ПСЖ Лионель Месси после скандального визита в Саудовскую Аравию договорился о контракте с местным клубом Аль-Хиляль, сообщает L’Equipe.

По информации источника, Месси и Аль-Хиляль достигли устной договоренности о переходе, однако официально еще ничего не подписано.

Ожидается, что аргентинец перейдет в Аль-Хиляль летом этого года после завершения контракта с ПСЖ и подпишет с саудовским клубом контракт на два сезона с опцией продления еще на один.

С учетом бонусов и коммерческих выплат Месси может зарабатывать в Аль-Хиляле 600 млн евро в год.

Контракт Месси с ПСЖ истекает 30 июня 2023 года.

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