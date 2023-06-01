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В Польше вступил в силу запрет на пропуск через границу белорусских грузовиков

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  • 1.06.2023, 8:28
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В Польше вступил в силу запрет на пропуск через границу белорусских грузовиков

Движение фур в пунктах пропуска остановлено.

С 1 июня в Польше вступили ограничения на въезд через границу грузовых автомобилей, зарегистрированных в Беларуси и России. Сегодня вступило в силу распоряжение Министерства внутренних дел и администрации.

Оно предписывает с 0:00 1 июня и до особого распоряжения приостановить грузовое приграничное движение в пунктах пропуска с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации.

Польская сторона а приняла такое решение после оставления в силе приговора журналисту Анджею Почобуту, которого приговорили к 8 годам лишения свободы.

Ранее после вынесения приговора Почобуту был закрыт пункт пропуска «Бобровники». В результате на границе Польши и Беларуси остались работать переходы Брест-Тересполь для пассажирских автомобилей и Козловичи-Кукурыки для грузовых.

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