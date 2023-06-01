Борислав Береза: Добровольцы могут вернуться в Беларусь через «Три сестры» 5 1.06.2023, 14:08

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Борислав Береза

Оружие для этого похода найдется.

Российские добровольцы сегодня устроили очередной рейд в Белгородской области. Идут бои за город Шебекино.

Украинский политический деятель, экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза рассказал сайту Charter97.org, в чем главный смысл этих атак и сильно ли они бьют по российскому режиму:

— Любая атака, которая показывает неспособность российской власти обеспечить безопасность своих граждан, контроль над своими границами и отсутствие сил для противодействия повстанцам, показывает две главные вещи. Российская власть слаба, сконцентрировалась на своих каких-то абсолютно безумных планах по войне с Украиной, на которых пилят огромные деньги, а интересы самих россиян Кремлю абсолютно безразличны. Поэтому борьба Белгородской народной республики за независимость — это один из элементов тех процессов, которые сейчас будут проходить в РФ.

Раскол России начинается изнутри, пусть с помощью и силового метода, но рано или поздно это перейдет в политический. Надо честно говорить, что любые подобные сотрясения информационного пространства в России вызывают волны паники, ужаса и страха у россиян. Они начинают коррелировать свои взгляды с тем, что происходит. Россияне начинают думать: Ого, в Белгороде такое происходит, в Шебекино такое происходит, завтра у меня в Калуге, Твери, Суздали, Владимире, Омске, Перми, Екатеринбурге или каком-нибудь Таганроге произойдет тоже самое. Они начинают задумываться об этом и мотивация поддерживать войну, даже сидя на диване с полторашкой пива в руках, у них отсутствует. Поэтому такие события более чем полезны.

Когда сегодня в Шебекино по их линии МВД объявили план «Крепость», то эти идиоты собрали практически весь состав в здании управления, после чего это здание было накрыто пакетами «Градов». Результаты уже известны — огромные потери для российских полицейских оккупационных сил. Об этом уже отчитались не только повстанцы, но и Z-паблики. Хочу напомнить, что точно также было в прошлый раз, когда в здании Белгородского областного управления ФСБ собралась вся шушера, которую собрали в рамках такого же плана «Крепость», туда прилетело что-то непонятное с общей полетной массой 1300 килограмм и ударной боевой массой от 250 килограмм. Прилетело так хорошо, что здание разлетелось в щепки или труху, можно сказать как угодно. В любом случае, количество жертв было крайне тяжело посчитать, потому что этот пазл из тел россияне складывали очень долго.

Такие события деморализуют как силовиков российских, так и военных. Они не мотивируют воевать с Украиной, наоборот, они мотивируют россиян осознать, что это не их война. Они не хотят, чтобы к ним прилетали подобные истории, они не хотят стать наполнением полиэтиленовых пакетов. Пока война для россиян где-то там далеко, это одно дело. Но тут она приходит к ним в дом, в их квартиры, их кабинеты. Поэтому подобные рейды как РДК, так и легиона «Свобода России», несут только пользу как Украине, так и самой России, которая должна проснуться от тягостного сна диктатуры и узурпации власти Путиным, начав движение к демократии и свободе.

— Будет ли количество этих рейдов увеличиваться, как и их география?

— Конечно же будет. Уже на прошлой неделе была информация, что россияне готовятся освобождать «Курскую народную республику», скорее всего будет заход в Брянскую. Самое главное, что они будут результативнее и эффективнее, войск у России на этой территории нет. На сегодняшний день общий состав всех силовиков, включая пограничников, Росгвардию, еще какие-то там ограниченные силы ФСБ, составляет около 6000 человек на территории Белгородской области. Если туда зайдет кадровая бригада, то область можно взять под контроль менее чем за двое суток. Это показывает, что Россия бросила все свои силы на войну с Украиной. И тут становится очень интересно — Россия оголила свои границы, бросив все силы в мясорубку войны. Это доказывает своими рейдами российское добровольческое движение.

— Атаки российских добровольцев вызвали обсуждения в СМИ, что подобные рейды могут произойти и на территории Беларуси. Что вы думаете на этот счет?

— Подобные рейды могут произойти на территории Беларуси, если белорусский народ организуется, мобилизуется и начнет создавать внутри Беларуси силовые, пусть не структуры, но как минимум отряды, которые могут это реализовать. Также я не удивлюсь, если со стороны России зайдут белорусы, которые давно хотят вернуться домой, но прячутся в РФ. Это произойдет в том случае, если они будут видеть поддержку в самом государстве от обычных граждан.

— В Украине шутят, что российские добровольцы, которые совершают рейды в Белгородскую область, нашли оружие в «военторгах». Найдут ли белорусские добровольцы такие «военторги» на территории Украины, если решат возвращаться в Беларусь?

— Я не знаю, что нашли российские повстанцы на территории Украины, они могли найти что угодно. Как говорил Путин, подобное оружие продается в любом военторге или его можно найти в заброшенной шахте. К сожалению, да, действительно такое может быть.

Но я уверен, что белорусские добровольцы могут захватить это оружие у российских оккупантов, которые находятся на временно оккупированных украинских территориях. И уже с этим оружием спокойно войти на территорию Беларуси. Я просто уверен, что это оружие бесхозно валяется в полях и лесах Украины. Оккупанты любят бросать свое оружие: танки, БТРы, гранатометы. Это должно служить возможностью получения этого оружия для белорусских повстанцев, такой вариант был бы наиболее удачным.

Более того, с этим оружием, либо отобранным у россиян, либо найденным, со стороны России, либо со стороны «Трех сестер» (монумент на границе России, Украины и Беларуси — ред.), будет заход в Беларусь. Но опять же, это будут исключительно белорусские граждане, которые хотят освободить Беларусь от ига усатого таракана. Он уже задолбал всех и никак не может понять, что ему уже пора спешить на концерт Кобзона. Его там уже заждались, он давно должен быть на прослушивании. Так вот, белорусские повстанцы зайдут со стороны России с российским оружием, которое они либо найдут, либо приобретут в российских «военторгах».