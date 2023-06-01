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В Брюсселе поддержали белорусских политзаключенных

  • 1.06.2023, 17:29
В Брюсселе поддержали белорусских политзаключенных

Фотофакт.

В Брюсселе прошел ряд мероприятий под названием «Белорусский мартиролог». Программа включала в себя фотовыставку «Путь свободы», посвященную Николаю Статкевичу, выставку портретов белорусских политзаключенных и мероприятие-перформанс «Белорусские политзаключенные», организованное историком Натальей Гаркович.

«Идея проведения выставки, посвященной одному из лидеров белорусской оппозиции Николаю Статкевичу, возникла у нас к дате 1000 дней нахождения его в заключении. Николай и другие белорусские политзаключенные вызывают уважение у европейской общественности и политиков», — рассказал сайту Charter97.org заместитель председателя «Народнай Грамады» Евгений Вильский.

Как писал сайт Charter97.org, ранее выставки, посвященные политзаключенному и лидеру белорусской оппозиции Николаю Статкевичу прошли в Вильнюсе и Варшаве.

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