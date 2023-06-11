Политолог: Для Лукашенко возникла взрывоопасная ситуация 11.06.2023, 9:10

Начали действовать два фактора.

Самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко сильно зависит от друга-диктатора Владимира Путина. Вопрос вхождения в войну против Украины занимает ведущее место в их отношениях.

Об этом «24 каналу» рассказал политолог Тарас Загородний.

Тарас Загородний пояснил, что около 90% белорусского населения категорически против привлечения Беларуси к войне, потому что не понимает, почему украинцы в одночасье должны стать врагами.

«Это очень опасно для Лукашенко», – подчеркнул политолог.

«Во-вторых, под большим вопросом именно белорусская армия. В ней нет контрактников, как в России, поэтому в рядах Вооруженных сил ребята от 18 до 20 лет, желающие защищать свою страну, а не воевать непонятно за что. Украинские военные также не будут жалеть никого, кто пришел на их землю.

Военное руководство Беларуси и белорусы понимают, что для россиян они – расходный материал, ниже по статусу даже чем ЧВК «Вагнера», а это создаст взрывоопасную ситуацию для Лукашенко», – добавил Тарас Загородний.

По его мнению, такие настроения не играют на руку Лукашенко, и в Беларуси может быть переворот.

Тарас Загородний подчеркнул, что сами россияне боятся перебрасывать часть войска в Белгородскую область, где сейчас проводится спецоперация по «освобождению» региона от диктатуры Владимира Путина, потому что не уверены, что бойцы не перейдут на сторону Российского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России».

«Похожая история и у Беларуси. Где вероятность того, что на ее территорию не зайдет какое-нибудь новое подразделение со своей важной миссией?», – отмечает политолог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».