Белорус спросил у ChatGPT, как стать известным художником за год 12.06.2023, 10:38

Он уже проводит выставку картин на Кипре.

В марте белорус Павел Шинкаренко спросил у ChatGPT, как стать известным художником за 1 год. 10 июня он открыл свою первую выставку, сообщает «Еврорадио».

Искусственный интеллект создал для Шинкаренко план, которого он теперь придерживается. На выставке «За гранью себя: искусственный портрет» новоявленный художник показывает внутренний мир современной женщины.

Работа над картинами проходит так. Сначала Шинкаренко долго разговаривает со своими героинями, а потом закидывает текст в нейросеть Midjorney. И она визуализирует.

Первая выставка проходит на Кипре. Следующую ChatGPT посоветовал устроить в Нью-Йорке. Посмотрим, что получится, а то ведь это необычно уже сейчас!