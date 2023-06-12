Аркадий Бабченко: Атака на волонтеров сейчас идет мощнейшая 12.06.2023, 11:51

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Аркадий Бабченко

Россияне специально бьют по тем, кто помогает ВСУ.

Известный блогер и волонтер Аркадий Бабченко, помогающий ВСУ, рассказал об атаке на его фонд.

Текст был опубликован на сайте site.ua:

— Три недели назад некий человек под ником Maxim Chistov опубликовал твит, в котором рассказывал, как я ворую деньги на донатах и зарплатах в SAB UA. Вот здесь.

У человека двести подписчиков. Прочитали твит под двести тысяч человек. Ну, так же обычно и бывает, да — просмотров в тысячу раз больше, чем подписчиков. Обычное дело, ага.

Сразу отвечая на вопрос — Аркадий, зачем вы перед ним оправдываетесь? Друзья мои. Если вы задаете этот вопрос, вы не вопрос задаете. Вы говорите, что за тридцать лет так и не поняли, как устроен интернет.

А устроен он просто: если начинается большой срач — аааа, падла, он зарплату в миллион баксов получает! — и падла не отвечает на этот г*вновборс — то в памяти у пользователей останется только одно: падла получает зарплату в миллион баксов. И поисковики будут выдавать тоже только это.

У нас, например, после этого твита сборы значительно упали. Значительно. Ну, потому что — Бабченко получает огроменную зарплату в фонде, Бабченко молчит, ну, значит — нет дыма без огня.

И тот человек, который раньше переводил не задумываясь, теперь задумывается, и рука зависает на полпути к клику. Ну, реально, зачем кормить этих офигевших с зарплатами по миллиону?

Атака на волонтеров сейчас идет мощнейшая, по всему фронту, по всем. Они знают, куда бить. Не вышло с Киевом за три дня, не вышло с замерзшей Украиной, не вышло с ракетными ударами — ну, значит, выйдет с волонтерским движением.

Почему мы так долго молчали с ответом? А об этом в самом конце. Самая вкусняшка там.

Но, прошу вас, прочитайте сначала весь текст. Оставьте вишенку на потом.

Так получите намного больше удовольствия.

Пойдем прямо по пунктам. На пальцах.

Итак, погнали.

«Металобрухт».

«Небольшой тред про @Starshinazapasa и его «благотворительность»… Для начала, дружище, выучи терминологию. Я не занимаюсь благотворительностью. Я занимаюсь волонтерской деятельностью. Хорошие люди присылают деньги, мы на них закупаем хорошие вещи и отправляем другим хорошим людям, чтобы они убивали плохих людей. Благотворительность — это в приюте для кошечек. А у нас несколько иное направление.

Я не меценат. Я не добрый дяденька.

Я трындец какой злой говнюк.

«К проектам были вопросы..» Какие у тебя раньше были вопросы к проектам MTU SAB UA? Ну, озвучивай, что ли. Если у тебя были вопросы — ты почему сидел, язык в ж*пу засунув? Покрывал воровство?

Мне вот это больше всего нравится — ты живешь в Евросоюзе. На территории торжества права и закона. Ты видишь, как человек ворует деньги на донатах. Ну так иди в полицию!

Не-а. Ни один. Никогда. Ни разу. Ни одного заявления.

«Впарить ЗСУ». Для начала, дружище, выучи терминологию часть вторая. Открываем Викисловарь. «Впарить». Глагол, совершенный вид. Простонародный, неодобрительный. Значение: «Навязать кому-либо покупку, приобретение чего-либо».

Покупку… Покупку… Покупку…

Максим, будьте так любезны, скажите пожалуйста — а как Вы, дебил, представляешь впаривание волонтерами автомобилей ЗСУ?

Ну, вот, Бабченко покупает машину — а потом перепродает ее девяносто пятой бригаде, а десантники, лошки такие, покупают старый хлам по втрое завышенной цене и едут на нем умирать?

Ну, попробуй. Расскажешь потом.

Если сможешь.

Невозможно просто купить какой-то автомобиль и перепродать — или даже просто отправить — его куда-то «в армию». На деревню дедушке. Нет такой опции. Это просто физически невозможно. Такая машина просто тупо не пересечет границу — вот и все. Ну, или ты будешь ввозить ее как частное лицо для продажи — со всем сопутствующим гимором.

На пальцах для эксперта — все машины поставляются только по запросу. Конкретной войсковой части по конкретному запросу конкретно на этот автомобиль. Именно на этот. Если что-то в дороге поменяется — другой «точно такой же» автомобиль по данному запросу ты уже не ввезешь.

«Руководителю SAB UA Роману Муттику от командира войсковой части 12345 полковника Полковника. Шановний пане… У звязку з… прошу допомоги… в забеспеченнi матерiальными засобамi… вантажний автомобіль «Saurer 2DM»

Печать такая, печать сякая, гарантийное письмо, лицо, ответственное за получение, число-подпись.

Потом акт-приема передачи.

Учи матчать, бро.

Конкретно эти автомобили идут в конкретно в тот батальон, в который мы уже отправляли один «Заурер» до этого. Парни просто прыгают до потолка от восторга и говорят — присылайте еще, сколько есть, все, скопом!

Вот благодарность от парней, которым мы «впарили» наш «Заурер»:

«Нет запчастей и доживет до первой поломки…» Во-первых, «Зауреры» в Украине есть. Не много, но есть. На запчасти найти можно. Во-вторых, эти автомобили настолько надежны — а идет война, вообще-то, если Максим не заметил — что шансов дожить до поломки у них практически нет.

Но, главное:

В-третьих — один автомобиль специально идет на запчасти.

Один из восьми автомобилей приобретен специально как донор запчастей и идет в качестве разборки.

Без тебя ж, мы бы не догадались, ага.

«Аркадий не учел… что в Эстонии можно пробить любой автомобиль». Одним из критериев переезда Аркадия именно в Эстонию был тот факт, что Эстония чуть не на сто процентов диджитальное государство — но не учел Аркадий этот факт, вишь ты.

«Придумал отмазку, что все они с консервации»…

Ок, погнали.

Что ж ты до конца скрины не выложил, бро? У двух машин пробег в районе двух тысяч. Вот ТТХ одного из «Магирусов» — Год выпуска — 1978. Пробег 2222 км.

У второго «Магируса» примерно такой же.

Эти машины с консервации прямо сейчас.

У «Зауреров» да — пробег от 120 до 180 тысяч. Первичная регистрация там — начиная с 1968 года. Берем, калькулятор, считаем:

2023-1968=55

180 000/55=3272

3272/12=272

272/30=9

Девять. Девять километров. Девять километров в сутки проезжал самый заезженный из этих автомобилей. Или 272 км в месяц. Ну, это два раза в месяц стокилометровый марш и от бокса до ямы ТТО и обратно.

Эти автомобили с консервации. Все. Сначала они стояли на консервации в швейцарской армии, потом, после вступления Эстонии в НАТО они стояли на консервации в Кайтселиит — а потом, какие-то из них были проданы фермеру, который за пяток лет и поднял им пробег уж не знаю на сколько, на несколько тысяч или десятков тысяч, может, а какие-то так и стояли на консервации.

Вот пробег одного с номером 168 WNT.

В 2016 году — 150 000.

В 2023 — 150 000.

И вот ты все это расписываешь, отвечаешь, поясняешь, потом в тысячный раз к тебе в комменты заходит безымянный бот, в тысячный раз верещит что-то про металобрухт, ты его посылаешь: «Мудак, это с консервации машины, пробег 2000» — аааа, Бабченко все врет!!! Смотрите, смотрите, у них пробег сто писят тысяч!!!

И тут же — двести тысяч просмотров.

Следите за руками.

Ок. Поехали, дурачок, дальше. Пробег 150 000 для грузовика — это вообще ни о чем. Это вот просто «машина почти в идеальном состоянии». Ресурс грузовиков вообще в принципе знаешь?

Ок, Гугл, объясни дураку.

Первая же статья:

«Современные легковые автомобили, за редким исключением, едва смогут проехать 200-250 тысяч километров. Тем сильнее владельцы легковых авто удивляются, узнав, что обычный грузовик (точнее, тягач) проезжает столько за один год.

Еще один интересный документ – «Нормы наработки (сроки службы) до ремонта и списания автомобильной техники» для Вооруженных сил. Технику из армии обычно считают более надежной, а сроки службы для нее такие:

ГАЗ-66 – 200 тысяч километров до КР, 160 тысяч после ремонта, всего 360 тысяч километров;

КамАЗ-5350 – 260 тысяч километров до капитального ремонта, 208 тысяч после ремонта, итого 468 тысяч километров;

КамАЗ-6560 – 300 тысяч до КР, 240 тысяч после КР, всего 540 тысяч километров»

У тебя Камаз по ГОСТУ должен полмиллиона бегать, но куда уж там швейцарцам до камаза, да?

В Украинской армии до сих пор на вооружении стоил «ЗиЛ-131»- 1966 года производства. Еще старше «Заурера». Там какие пробеги, знаешь?

Но куда уж там швейцарцам до «ЗиЛов». Ааа, старье, металобрухт!!!

Возникает логичный вопрос — а не д*****б ли Максим Чистов.

Удивляющийся водитель легкового автомобиля.

Поехали дальше. «А собирает на них Аркадий 55 тысяч евро за 8 штук, 7 тысяч евро за ведро».

А вот это уже просто откровенная ложь. Открываем сбор. Читаем.

Черным по белому. Специально на русском языке.

Для таких вот экспертов.

6шт — Saurer Berna 2DM 2VM

2шт Magirus-Deutz 178D 15AL Jupiter

Стоимость грузовиков — 21000 евро

Базовое обслуживание, резина и доставка — 14495 евро

Комплектация инструментами, ремкомплектами, домкратами и прочими необходимыми вещами — 7350 евро

Доставка в Украину до Киева — 12000 евро

Итого: 54845 евро

Итого — за шесть шт. Заурер и 2 шт. Магирус — 21 000 евро. Цена колеблется от трех с половиной до двух с чем-то, но в среднем 2625 евро за машину.

Две с половиной тысячи евро. За грузовик. С побегом в 2000 км.

Да даже с пробегом в 160 000 км.

Иди, купи мне за такую цену.

Вот поиск по «Зилам», например.

Миллион гривень — это 25 000 евро, если что.

Мы за такую сумму можем купить ровно десять автомобилей.

Более того. На одном из Зауреров стоит генератор на 50 квт. Этого хватит, чтобы осветить небольшой населенный пункт.

Цены на генераторы знаешь?

Иди, купи мне, сука, грузовик с генератором за две с половиной штуки.

Потом будешь рот свой открывать.

Все остальное — доукомплектация, ремонт, ЗИПы, доставка в Таллинн, доставка в Киев.

На одном «Магирусе», например, три оси. На двух из них — по два колеса с каждой стороны. Два плюс два четыре, четыре плюс четыре восемь, плюс два передних — десять.

Сколько стоит резина на десять колес грузовика — сам посмотришь, или тут тоже на пальцах посчитать?

А на восемь грузовиков?

Сколько перевозка стоит — сам фирму найдешь?

Можно купить новенький «Мерседес» за миллион баксов. Да просто офигенно, кто ж спорит! Накидывайте миллион, и будет вам мерседес.

Но его доукомплектовка резиной и доставка обойдется во столько же, во сколько и старого «Заурера»

Да какой «во столько» — дороже.

Ну и заканчивая главу первую. Скажи мне, дорогой друг, как ты думаешь — каков пробег у легковых автомобилей, которые отправляют на фронт, кусок лаптя ты ходячий? Если бы ты умел не только открывать ртом, но и еще хоть что-то делать ручками, и хоть раз оторвал бы свою жопу от экспертного дивана, и приложил хоть одно усилие по отправке автомобилей на фронт, ты бы ооочень сильно удивился.

Еще раз — матчась, матчасть и матчасть.

Вот, правда, реально интересно — все эти идиоты и вправду думают, что пехоте под Изюм отправляли автомобили из австоалона? Не, ну, один мальчонка-блогер, говорят, отправил две шкоды по полтора ляма каждая с кожаными сиденьями, но в основном…

В основном это сильно убитые машины, главной задачей которых было прожить хотя бы недели три и быть как можно дешевле.

Двести пятьдесят тысяч. Триста тысяч. Четыреста тысяч.

Лично наш рекордсмен — Мерседес Вито с пробегом 889 000 километров.

Прописью: Восемьсот. Восемдесять. Девять. Тысяч.

Вот он.

И он отлично работает. До сих пор. Под Бахмутом.

А? Что? Сто пятьдесят тысяч на грузовике?

Дегенераты.

Глава вторая

«Зарплаты».

«И в очередной раз Аркадий забыл, что в Эстонии все доступно он-лайн»… Вы, кстати, оцените красоту логики. Если ты выбираешь Эстонию как открытое цифровое государство, переезжаешь в открытое цифровое государство, то что первым делом надо сделать в открытом цифровом государстве?

Правильно. Воровать деньги!

Гражданин России приезжает в прозрачную Эстонию — здесь, после недавнего скандала с отмыванием россиянами денег в «Шведбанке» теперь без подтверждения доходов жвачку-то хрен купишь, а уж тем более с российским паспортом — и вот, по логике эксперта, гражданин России во время войны с Россией начинает в предлельно прозрачной Эстонии воровать деньги. Ну железная л-Логика!

Где ж еще воровать, как не в открытом цифровом государстве-то, ну.

В непрозрачных государствах, что ли?

Да не, бред.

«НКО, которое он не раз называл своим» — вранье. Никогда я не говорил, что SAB UA — мой проект. Это проект Романа Муттика, он руководитель, организатор, главный работник, трактор, двигатель, жнец, швец и игрец.

Один раз я сказал фразу — помню дословно: «у меня вон свой SAB UA есть» — в контексте «Что вы думаете про скандал с Slava Ukraini». Ничего не думаю. Я не имею отношения к слава Украине. У меня вон свой САБ ЮА есть. Я ему помогаю.

Во всех остальных случая я всегда и везде говорил — я не состою в SAB UA.

«В его SAB UA все три работника получают зарплату в 2300 евро чистыми».

Итак. Самое главное.

Ни я, ни члены моей семьи, никогда не получали и не получаем никакой зарплаты или какой-либо иной денежной компенсации, выплат, гонораров в MTÜ SAB UA SAB UA или какой-либо иной некоммерческой организации.

Я живу исключительно на ваши донаты на Патреоне, друзья. Это мой единственный источник дохода на данный момент.

Подписывайтесь, (кстатиhttps://www.patreon.com/babchenko .

В SAB UA нет никаких трех сотрудников на содержание которых Mtü тратит 12 000 евро в месяц.

Это просто ложь.

Ну, что ж.. Ты хочешь поговорить про зарплаты, мой маленький дружочек? Ну, давай. Поехали.

Во-первых, если бы ты раскрыл свои глазенки, ты бы увидел, что на приведенном тобой графике три сотрудника появляются в SAB UA только в первом квартале 2023 года. Во втором и третьем квартале в SAB UA был только один сотрудник — Роман Муттик. В четвертом — два.

Все остальные позже принятые в штат сотрудники работали тогда на общественных началах. Волонтерили.

А до этого еще несколько месяцев мы ВСЕ работали вообще просто как волонтеры, без образования юрлица — просто не до этого было.

И только в 2023 году в НКО появляются три штатных сотрудника.

Зарплаты? Вот они. Вот выписка. На, читай.

Роман Муттик.

Первая зарплата 29.07.22. 1300 евро.

Прописью и большими буковками — одна тысяча триста евро.

И так продолжается до декабря. Когда зарплата начинает составлять 1800 евро.

И только в феврале зарплата составляет 2000.

Не 2300 даже — 2000 евро.

Второй сотрудник — все то же самое. Те же цифры.

Вот третий сотрудник. Первая строка — это выплаты за три месяца испытательного срока. А первая зарплата в штате — ноябрь 2022. 370 евро.

Прописью и большими буквами — триста семьдесят евро.

Последняя зарплата — 1300 евро.

Был еще один временный сотрудник на два месяца — с зарплатой 1200 и 1409 евро соответсвенно.

И один раз приходила уборщица — с зарплатой 46 евро 27 центов.

Это все.

В дальнейшем, безусловно, штат будет опять расширяться, нам просто не хватает рук, но:

На данный момент в MTÜ SAB UA — опять только один сотрудник. один.

Роман Муттик. С зарплатой 2000 евро.

Что, думаешь, много? Много волонтеры жрут? Ок. Давай считать.

Две тысячи разделить на тридцать — да-да, на тридцать, никаких выходных нет, рабочий день — каждый, без суббот, воскресений, отпусков и праздников — это по 66 евро в день.

Уже как-то не очень густо, да?

Погнали дальше.

Шестьдесят шесть разделить на двенадцать — да, да, на двенадцать, рабочий день десять-двенадцать-четырнадцать-шестнадцать часов, но пусть будет для простоты 12 — это пять с половиной евро в час.

Пять. С половиной. Евро. В час.

Минимальная зарплата в Эстонии — 4,3 евро в час.

У меня дочь сейчас взяла подработку на лето — тарелки на кухне таскать — так это ровно ее зарплата. Пять с половиной в час. Неквалифицированного чернорабочего подростка. И то морщится — мало. Ждала больше.

По эстонскому законодательству, работа более восьми часов в день оплачивается по тарифу 1,5. Хрен. Работа в праздники оплачивается по тарифу 2. Тоже — хрен.

То есть, по факту, получается еще меньше, чем 5,5.

Без выходных. Без отпусков. С утра и до ночи. А если отправка — то с ночи и до ночи. А потом за руль. А потом двое суток до границы. А потом, если машина застрянет — двое суток на самой границе. Какого-нить вицеконсула вызванивать. Документы переделывать. Акты приемок-передачек. Страховки. Шмарковки. Ты пробовал не ср*ть двое суток, дорогой белопольтовый диванный эксперт Максим? Попробуй. Сортиров там нет. Поэтому двое суток лучше и не жрать. А потом на полу в Пшемышле на вокзале. Или на полу в аэропорту в Жежшуве. А потом Варшава. А потом Вильнюс. А потом в час ночи через пять дней — домой.

Много, говоришь, Рома зарабатывает?

Рома, кстати, ушел с крайне насиженного места с очень хорошей зарплатой — больше, чем нынешняя — с отпусками, командироваочными, премиями, двойными тарифами и пр — потому что началась война, и он из хорошей зарплаты и помощи Украине выбрал помощь Украине. И начал заниматься волонтеркой. Бесплатно. Первые дроны он покупал на свои деньги.

И только когда они кончились, а жрать-то что-то надо, и семью кормить, которая тоже то сетки плетет, то с нами машины гоняет — тоже есть хотят, суки такие, посмотри на них, а! — только тогда были назначены зарплаты.

К чему я это все. Совсем не к тому, чтобы надавить коленом на слезные железы. И рассказать про тяжкую долю волонтера. Нет. Стадию саможалости мы давно пережили. Мы вообще в тихом Таллинне, а не в окопах под огнем. У нас теперь стадия только злости.

Это я все к тому, что: данным текстом некто Максим Чистов официально приглашается на работу в SAB UA. Условия: круглосуточный рабочий день, неоплачиваемые командировки, отсутствие отпуска, отсутствие выходных, постоянное нахождение на связи, постоянная готовность поехать в два ночи пергонять-перегружать-загружать-разгружать и ворох говна в соцсетях.

Ну и зарплата, конечно же. Стартовая.

1300 евро в месяц.

Много?

А я буду сидеть на диване и строчить в тви, как гражданин Чернов народные деньги ворует.

Я — еще раз — не получаю вообще ничего.

Так что и строчить буду бесплатно.

Для души.

Таким образом. Народ Украины. Имеет фонд. С оборотом уже в миллион двести тысяч евро. С поставленными примерно так полсуотней автомобилей. И вагонами ну вот просто всего остального.

За две тысячи в месяц.

Или 5,5 евро в час.

Мы не покупаем рекламу. Офис нам оплачивает донор. Склады — бесплатно, ну, за символические пять евро в месяц, стояночные места — бесплатно, ночной клуб под аукционы — бесплатно. Никаких других расходов у нас нет.

Все собранные деньги идут по прямому назначению.

Кроме зарплаты одного человека.

Две тысячи евро. Ниже рыночной.

По-моему, это просто невероятная эффективность.

Если фонд со своих сборов забирает себе двадцать процентов на администрирование, рекламу, зарпалаты и пр — это считается оочень эффективным фондом.

Крупные организации оставляют себе до шестидесяти процентов.

Да мы вообще самое эффективное НКО, которое я только знаю.

Как так получилось? А все так же. Матчасть, матчасть и еще раз матчасть. Театмик отображает примерные данные. Например, если есть кто-то на договоре подряда — ну, скажем, ремонт машин — то он в театмик не отображается. А выплаты отображаются. И учитываются при вычислении СРЕДНЕЙ зарплаты.

На этом все.

Ну и глава третья.

«Вишенка»

Вы спросите ̶п̶о̶ч̶е̶м̶у̶ ̶я̶ ̶о̶т̶д̶а̶л̶ ̶и̶м̶ ̶к̶а̶р̶т̶у̶ ̶ зачеркнуто мы молчали месяц? А вот.

Знаете, что это?

Это официальное письмо моего адвоката гражданину Чистову с требованием опровержения недостоверной информации, выплаты компенсации в 3500 евро и покрытия издержек, связанных с производством в сумме 1600 евро. Там четыре страницы на эстонском, но, я думаю, вам столько не надо.

Если гражданин Чистов соглашается на эти условия — соглашение сторон оформляется через суд. И у нас будет официальный, государственный документ, о том, что изложенные в посте Максима Чистова факты являются недостоверными.

Если не соглашается — есть еще четыре страницы искового заявления.

И тогда гражданин Чистов будет опровергать и выплачивать по приговору.

Почему три с половиной? А это средняя цена одного «Заурера». Сначала мы хотели выставить семь тысяч — помните, как в том видео про американскую учительницу математики: «Две тысячи долларов плюс две тысячи долларов будет двадцать две тысячи долларов». Ну, раз гражданин Чистов пишет, что мы покупаем металлолом по семь тысяч евро — то пусть семь и будет. Но совесть опять победила троллинг.

И после перечисления гражданином Чистовым указанной суммы на фронт поедет «Заурер» с именем «Maksim».

И большой надписью по борту: «От жителя Таллинна Максима Чистова украинской армии с благодарностью».

А, нет, совесть троллинг победила не до конца…

Унимог «Урмас» у нас уже есть. Скорые «Яна» и «Ану» уже есть. Бегемот уже есть.

Будет «Заурер» Максим.

Красиво, я считаю.

Ну, а если не хочет выплачивать — может отработать. По три с половиной евро в час.

Без выходных, отпусков, надбавок, выплат, двойных тарифов…

Ну, это если при стартовой тысяча триста.

Тоже красиво.

Ваш Дед.

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