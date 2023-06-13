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Акулу, убившую россиянина в Египте, выставят в музее

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  • 13.06.2023, 17:49
  • 5,986
Акулу, убившую россиянина в Египте, выставят в музее

Начался процесс бальзамирования.

В Египте решили выставить в музее забальзамированное тело акулы, которая на днях съела российского туриста в Красном море. Об этом сообщает местное издание MZ-MZ.

«Вчера, в понедельник, в мухафазе Красное море в Египте специалисты Института морских наук и заповедников Красного моря начали процесс бальзамирования акулы, напавшей на российского туриста, в рамках подготовки к экспонированию в музее института», – говорится в сообщении.

Отмечается, что из брюха акулы, пойманной рыбаками, извлекли половину тела российского туриста – голову, грудь и руки. Остальную частью россиянина выловили непосредственно в море. 

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