Акулу, убившую россиянина в Египте, выставят в музее

Акулу, убившую россиянина в Египте, выставят в музее22
- 13.06.2023, 17:49
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Начался процесс бальзамирования.
В Египте решили выставить в музее забальзамированное тело акулы, которая на днях съела российского туриста в Красном море. Об этом сообщает местное издание MZ-MZ.
«Вчера, в понедельник, в мухафазе Красное море в Египте специалисты Института морских наук и заповедников Красного моря начали процесс бальзамирования акулы, напавшей на российского туриста, в рамках подготовки к экспонированию в музее института», – говорится в сообщении.
Отмечается, что из брюха акулы, пойманной рыбаками, извлекли половину тела российского туриста – голову, грудь и руки. Остальную частью россиянина выловили непосредственно в море.