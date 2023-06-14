Виталий Портников: Заявления Лукашенко о ядерном оружии выглядят беспомощными 14.06.2023, 15:02

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Виталий Портников

Белорусский диктатор — лишь декорация.

Лукашенко заговорил о ядерном апокалипсисе. Диктатор заявил, что Беларусь получила от России бомбы в три раза мощнее, чем были в Хиросиме и Нагасаки.

Кто на самом деле стоит за этими заявлениями: Кремль или белорусский диктатор? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом и публицистом Виталием Портниковым.

— Совершенно очевидно, что когда Лукашенко говорит о ядерном оружии, он не может действовать самостоятельно. Тем более, что все его слова были высказаны в интервью Ольге Скабеевой, которая специально для этого приехала в Беларусь. Понятно, что это организованная Москвой имиджевая акция. Еще один сигнал, который, по моему мнению, имеет два ответвления. Первое — послание Западу, что мы можем воспользоваться ядерным оружием так, чтобы не нести за это ответственность. Второе — властям Украины, что если мы начнем на вас нападение со стороны Беларуси, даже не думайте переходить на ее территорию и угрожать режиму Лукашенко, потому что мы применим ядерное оружие.

Однако все это выглядит беспомощно, потому что даже в этой ситуации Лукашенко подчеркивает, что будет вынужден позвонить Путину. Решение будет принимать не он. Если представить себе такой телефонный разговор, когда Лукашенко говорит: «Я хочу применить ядерное оружие», а Путин ему отказывает, то никакого ядерного оружия нет. А если представить, что звонит Путин и говорит, что хочет применить ЯО, то мнение Лукашенко никого не будет волновать, ведь он им не распоряжается. Мне кажется, что это очевидные вещи.

— К кому больше обращены эти заявления: к Западу или Украине?

— Думаю, что он больше всего пугает Запад. Украину сложно запугать ядерным оружием после всех преступлений, которые были совершены на украинской земле и после того, что говорят о том, что подрыв россиянами Каховской ГЭС можно приравнять к удару тактическим ядерным оружием.

А вот ядерная игра с Западом любима российским руководством. И вот эта идея, что «мы можем уйти от ответственности, никто не принудит нас отвечать, так как это будем не мы», это то, что высказывается в статье полоумного Сергея Караганова, который предлагает применить ядерное оружие по европейским странам в надежде, что страны Запада не будут отвечать.

Вполне могу предположить, что Караганов высказывает собственное мнение, чтобы понравиться власти, но совершенно очевидно, что подобные люди повторяют то, что могут говорить в кулуарах. Однако в кулуарах это могут говорить не всерьез, а находясь в бешенстве из-за того, что не удается реализовать те планы, которые чекисты вынашивали десятилетиями. Однако это не отражается на сути проблемы.

— Насколько вероятен сценарий, который описывает американский историк Юрий Фельштинский: Путин руками Лукашенко наносит удар по Варшаве или Вильнюсу, а ответный удар приходится по Беларуси?

— Путин не может нанести ядерный удар по Варшаве или Вильнюсу руками Лукашенко. Лукашенко сам это признает. Все коды находятся в руках одного человека — и это Путин. Для того, чтобы применить ядерное оружие, необходимо, чтобы Путин принял подобное решение. Формально Путин может принять это решение по просьбе Лукашенко, но ответственность будет только на нем. Беларусь — не ядерная страна, Лукашенко не может его применить, только просить. Точно так же, как и страны НАТО, которые не имеют ядерного оружия, могут обратиться к странам, которые его имеют, но решение о применении будет принимать не президент Польши, не президент Латвии, не президент Литвы, а президент США и президент Франции. Просто по причине того, что у президентов Польши и Литвы нет технической возможности его применить.

У Лукашенко тоже нет, для того, чтобы Путин сделал что-то его руками, должны быть изменения в самой процедуре применения ядерного оружия. Проще говоря, у Лукашенко должен появиться ядерный чемоданчик с кодами, и этот чемоданчик должен быть независим от того, который есть у Путина.

Проще говоря, Беларусь должна стать ядерной державой, как Северная Корея. Ведь Ким Чен Ын не спрашивает Путина, запускать ли ему ракеты или нет. В случае с Беларусью ничего подобного нет. Это меня удивляет в том, что высказывает Фельштинский. Лукашенко также говорит Скабеевой: «Я могу быстро позвонить Путину». Да, безусловно, Путин может быстро ответить. Но решение будет принимать именно Путин, а не Лукашенко.

— Во время одного из витков ядерного шантажа Путина помощник президента США по безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон довел до Кремля, что «любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России». Будет ли Запад доносить подобные месседжи Лукашенко?

— Как будет отвечать Запад — это вопрос Запада. Но резиденция Лукашенко, здание Министерства обороны Беларуси — это не центры принятия решений. Центры принятия решений находятся в другом городе — Москве. Лукашенко может лишь выступить декорацией для принятия решений. Это как в СССР: ядерное оружие находилось на территории Украинской ССР, Белорусской ССР, Казахской ССР, но решение принималось в Москве. Могу ли в этой ситуации быть удар по Киеву или Минску? Да, мог бы. Но только в рамках общего применения ядерного оружия Советским Союзом. Вопрос в том, каким оружием будет нанесен удар по центрам принятия решений и будет ли он нанесен — это вопрос вторичный. Да, удар может быть и по территории Беларуси, и по территории России. Ведь территория Беларуси как часть «союзного государства» также является целью для такого возможного или, подчеркну, невозможного удара. Мы не знаем, будет ли нанесен удар, мы не знаем, есть ли протокол в случае подобных действий.

Вы говорите, что помощник президента США по национальной безопасности предупредил Россию, что будет ответ конвенциональным оружием. Однако решение о применении удара американским оружием будет принимать президент США, а не помощник. Решение об ударе по территории России, не территории Беларуси, может привести к удару по территории США.

Неизвестно, захочет ли какой-то американский президент брать на себя такую ответственность. Это все теория.

У вас есть гарантия, что если США примут решение об ударе конвенциональным оружием по территории РФ, президент России не решится применить ядерное оружие по США?

— Я думаю, никто не мог дать такие гарантии.

— Именно по этой причине мы не знаем, как будет действовать президент США в случае нанесения удара ядерной страной по неядерной. Может оказаться, что реакция будет не такой, на какую мы рассчитываем. Или будет такой, на которую рассчитывает Россия. Мы войдем в состояние полной неизвестности. Этим Путин и пользуется, потому что такая неизвестность будет катастрофичной для международных отношений.

Однако я не вижу никакого практического смысла в таких действиях. Был подрыв дамбы Каховской ГЭС, примерно такой же силы удар будет нанесен тактическим ядерным оружием. И что это изменило?Поэтому тут также есть вопрос о смысле всего этого. Ведь применение ядерного оружия — это последний ход. Дальше ходов уже нет.

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