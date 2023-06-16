ВСУ продвинулись по нескольким направлениям 16.06.2023, 22:24

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И не утратили ни одной позиции в обороне.

Силы обороны Украины продолжают проводить как наступательные, так и оборонительные действия и имеют частичный успех. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила 16 июня в Telegram.

«На юге наши войска ведут активные наступательные действия по нескольким направлениям сразу. Практически на всех участках и направлениях, где наши подразделения наступают на юге, они имеют тактический успех», – заявила Маляр.

Она отметила, что на некоторых освобожденных позициях и в населенных пунктах продолжается процесс закрепления украинских войск.

По состоянию на 16 июня, подчеркнула заместитель главы Минобороны Украины, продвижение составляет до двух километров на каждом направлении.

Россияне, по информации Маляр, стягивают войска на бердянское и мариупольское направления с других участков фронта и усиливает здесь огневое воздействие.

«Кроме того, наши войска сталкиваются со сплошным минированием полей», – добавила она.

Замглавы МО Украины добавила, что украинские силы действуют в условиях авиационного и артиллерийского превосходства врага, при этом результативны как в наступлении, так и в обороне.

«На направлениях, где мы в обороне, ни одна позиция не потеряна и враг не смог продвинуться», – подчеркнула Маляр.

Она уточнила, что на востоке Силы обороны Украины ведут как оборонительные, так и контрнаступательные действия.

«Здесь враг пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, ведет штурмовые действия на нескольких направлениях, в частности на лиманском», – проинформировала замминистра обороны Украины.

На бахмутском направлении, по словам Маляр, общая интенсивность боевых действий несколько снизилась.

«Наши войска проводят наступательные действия на отдельных участках, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага из подступов к Бахмуту [Донецкой области]», – указала она.

На востоке россияне накопили, по оценке замминистра, значительное количество сил и продолжает их наращивать, перемещая на бахмутское направление дополнительные подразделения. При этом украинские войска, несмотря на попытки оккупантов остановить наступательные, постепенно продвигаются вперед, резюмировала Маляр.

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