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В Белгородской области войска РФ открыли «дружеский огонь» по своим колоннам

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  • 2.06.2023, 10:26
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В Белгородской области войска РФ открыли «дружеский огонь» по своим колоннам

Военный эксперт раскрыл подробности.

В Белгородской области войска страны-агрессора России устроили перестрелку между собой. Бойцы «Русского добровольческого корпуса» ударили по российским оккупантам и, вероятно, покинули локацию, с которой били. Войска РФ ударили в ответ – ситуация привела к тому, что оккупанты стали стрелять друг по другу. Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан.

В эфире «Курбанова Live» он рассказал о том, что в Белгородской области произошел необычный инцидент. Бойцы «Русского добровольческого корпуса» вычислили «Грады» российских оккупантов и нанесли по ним удар.

После этого добровольцы, вероятно, покинули позиции, а ответный удар войска РФ нанесли уже по своим «коллегам».

«Замес очень интересный. Нашли колонну русских «Градов», которые «кошмарили» наши селения. Они просто оттуда становились - из-под Шебекино - разворачивались и отстреливали по пакету - половине пакета, по 10 снарядов в нашу сторону. Их нашли, по ним жахнули пацаны из РДК. Пацаны просто, когда жахали, уже были на территории России. Конечно, жахали из какого-то, возможно, населенного пункта. А русские – они же простые, как углы дома. Они развернули эти «Грады» - и полетело обратно уже в какую-то деревню или откуда они бахали. Ответ последовал. И там понеслась потом. Никто не понял, кто откуда бьет, кто притащил ТОС «Буратино» («Солнцепек» – ред.), начал жечь эти «Грады» друг на друга. Скорее всего, там давно уже этих Рдкшников нет, они уже пивко попивают на нашей территории, а эти между собой месятся», - подчеркнул Роман Свитан.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня с утра бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекино.

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