Наталья Радина: Белорусские добровольцы помешают Кремлю поставить нового «лукашенко» 6 2.06.2023, 14:28

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Наталья Радина

Фото: Charter97.org

Оружие для освобождения Беларуси найдется.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина вернулась из Киева и в студии «Белсата» рассказала о встречах с белорусcкими добровольцами, украинскими политиками и о возможных сценариях освобождения Беларуси.

В начале интервью Наталья Радина поделилась впечатлениями от поездки в украинскую столицу:

— Киев всегда был энергетически сильным городом, а сейчас, когда уже больше года его бомбят, ты встречаешь самых сильных, смелых людей. На самом деле украинцы не боятся этих обстрелов, хотя тяжело их переживать, не спать ночами, воздушная тревога может продолжаться несколько часов. Однажды я сидела в бомбоубежище с 12 часов ночи до 5 утра, но утром, когда просыпаешься, украинцы счастливы, любят жизнь и хотят бороться за свою страну. Они понимают, что никто кроме них этого не сделает.

Главный редактор сайта Charter97.org рассказала, что встречалась в Киеве с политиками из Офиса президента Украины, Верховной Рады, военными из Минобороны, а также с белорусскими добровольцами из полка имени Кастуся Калиновского, руководством батальона «Террор», белорусами из Второго интернационального легиона.

Наталья Радина поделилась подробностями встречи с советником Офиса президента Украины Михаилом Подоляком:

— Мы говорили про европейские перспективы Беларуси. Михаил Подоляк согласился с тем, что будущее нашей страны в ЕС и НАТО. Он уверен, что Россию ждет развал, в этот период ей будет не до Беларуси. У нашей страны есть все шансы пойти по европейскому пути вместе с Украиной.

Главный редактор сайта Charter97.org отметила, что сейчас в Украине очень много говорят о том, что будет, когда Лукашенко умрет:

— Мы много раз его хоронили, но, мне кажется, что наконец-то это может произойти. Это понимают в мире и говорят: «А что делать?» Начали звучать интересные предложения и даже стратегии. Например, экс-замминистра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил о том, что белорусские добровольцы войдут в Беларусь, их поддержат страны НАТО и 90% белорусского народа.

Сегодня об этому уже идут дискуссии, в том числе — в украинском обществе, среди военных, экспертов и даже я слышала об этом от депутатов.

Белорусских добровольцев очень много, я посмотрела в глаза этим ребятам. Они дали мне веру. Через пресс-службу и медиа мы видим только 0,01% того, что там происходит на самом деле. Среди белорусских добровольцев очень много настоящих бойцов, людей, которые готовы пожертвовать своей жизнью ради нашей страны. Когда они сегодня гибнут за Украину под Бахмутом, они гибнут с мечтой о свободной Беларуси.

Кто даст оружие белорусским добровольцам? Наталья Радина считает, что это не будет проблемой:

— Оружие есть, в определенное время оно найдется. Можете об этом не волноваться. Я точно знаю. Всегда найдутся люди, которые помогут белорусам освободить свою страну. Мы имеем такое же право защищать свою страну с оружием в руках, как и украинцы. Ведь сегодня Беларусь может потерять свою независимость. Не имеет значения, умрет Лукашенко или будет жить. Мы видим, что страна теряет суверенитет, убивают политзаключенных, а сейчас еще везут ядерное оружие.

Есть информация от белорусских военных, что уже готовят старые советские бомбохранилища, в том числе — в Брестской области. Хранилища для ядерных ракет есть на границе с Украиной и Польшей. Они их готовят. Нужно думать и реагировать.

Конечно, нужно говорить о санкциях, но их недостаточно. Если там будут ядерные ракеты, то это угроза для всего региона. Не только для Украины, но и для Польши, Литвы, Латвии. Уже и руководитель Генштаба Чехии говорит, что НАТО готовится к войне с Россией, это свидетельствует о том, что в Беларусь, возможно, нужно будет входить международному миротворческому контингенту. Также могут войти и белорусские добровольцы. Идет война, могут быть абсолютно разные сценарии.

Главный редактор сайта Charter97.org уверена, что мы, белорусы, должны выйти из «положения жертвы». Не думать, что якобы все в нашей ситуации зависит от «великих держав»:

— Вот умрет Лукашенко, Кремль еще одного поставит, а мы будем наблюдать? Нет. Белорусские добровольцы не будут ждать.

По мнению белорусской журналистки, все демократические силы, если они на самом деле такими являются, должны говорить об этом сценарии:

— Сегодня оппозиция должна делать все, чтобы усилить белорусские подразделения, полк Калиновского и других добровольцев, чтобы помочь им получить все необходимое. Они должны лоббировать их интересы во всех западных структурах. Говорить о том, что Беларусь нужно освобождать военным путем. Если об этом говорят польские генералы, то почему белорусская оппозиция боится об этом говорить?

Если цель одна — освобождение Беларуси, то ты забываешь про свои амбиции, садишься за стол и разговариваешь. Если твоя цель — управлять, чтобы вокруг тебя были подчиненные-холуи, то тогда, конечно, тяжело сесть за стол переговоров.

Наталья Радина считает, что офис Тихановской сегодня не является политическим центром:

— В Украине считают, что они политические нули и встречаться с ним не хотят. Мы не видим визитов Тихановской в Киев. Почему?

В Украине готовы говорить с белорусскими добровольцами и сегодня полк Калиновского назван украинскими властями партнером. Они предлагают конкретные вещи, жертвуют своей жизнью для Украины. Сегодня украинские власти видят перспективу именно в полку Калиновского и других белорусских добровольцах.

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