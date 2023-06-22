На Чонгарском мосту три сквозных отверстия: последствия атаки показали на видео

На Чонгарском мосту три сквозных отверстия: последствия атаки показали на видео3
- 22.06.2023, 10:56
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Коллаборант Сальдо устроил истерику из-за ударов.
Сегодня, 22 июня, около 5:00 по Чонгарскому мосту было нанесено минимум три ракетных удара.
Оккупационные власти не сомневаются, что это были британские ракеты Storm Shadow, о чем успел заявил гауляйтер Сальдо.
Российские паблики выложили в сеть кадры, снятые в районе Джанкоя.
Один из водителей утверждает, что прилеты были около 5:00, передает dialog.ua.
На кадрах можно увидеть поднимающийся столб дыма после прилетов.
Позже один из пропагандистов прошелся по Чонгарскому мосту и показал результаты. На главном мосту две сквозные воронки на расстоянии 100 метров друг от друга. Еще одна воронка на мосту, который рядом. Оба моста – автомобильные.
Позже на мост приехал и сам Сальдо. Он заявил, что в ракетном ударе «виновата Британия», которая отдала приказ Киеву.
Гауляйтер пригрозил ответным шагом, заявив, что готов передать Кремлю координаты всех мостов в Одессе и порта Джурджулешты, который находится на берегу Прута и Дуная. Этот порт является региональным узлом логистики с ЕС. Это единственный порт Молдовы с выходом в Черное море. До 2030 года вся территория вокруг порта получила статус свободной экономической зоны.
Со слов Сальдо, движение по мосту пока отменено и некоторое время придется ездить в объезд.