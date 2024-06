Энн Эпплбаум: Победа революции в Беларуси в 2020-м сразу бы изменила ситуацию в Европе 3 2.06.2024, 9:01

3,674

Энн Эпплбаум

Это навсегда уничтожило бы планы Москвы.

В новом выпуске ток-шоу «Жизнь-малина» американская журналистка Энн Эпплбаум рассказала, почему победа революции в 2020 году в Беларуси имела бы большое политическое влияние на остальную Европу.

Энн Эпплбаум отметила, что новая политическая система в Беларуси сразу бы изменила ситуацию в регионе.

«В союзе с Польшей, например, Беларусь сразу бы помогла Украине. Это сразу бы отдалило Россию. Польская восточная граница, восточная граница Евросоюза была бы в безопасности.

Это было бы хорошо и для экономики. Было бы здорово, если бы Беларусь могла стать участницей европейских рынков. Это помогло бы и белорусам и всем остальным. Это имело бы большой экономический эффект. А также оказало бы большое политическое влияние на остальную Европу», — заявила

Кроме этого, как считает журналистка, это бы «навсегда уничтожило план Путина по восстановлению российско-белорусско-украинской империи».

Справка

Энн Эпплбаум — американский историк, писатель и журналистка. В прошлом редактор журналов The Economist и The Spectator, член издательского совета The Washington Post. Обладательница Пультцеровской премии. Имеет белорусские корни (ее предки происходят из Кобрина). Живет в Варшаве. Состоит в браке с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Приняла польское гражданство.