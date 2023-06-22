Аркадий Мошес: Кремль не будет давать козыри в руки Лукашенко 1 22.06.2023, 13:38

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Аркадий Мошес

Белорусский диктатор — лишь инструментарий.

Может ли Россия применить ядерное оружие? Как остановить шантаж Путина? Как размещение ЯО на территории Беларуси повлияет на режим Лукашенко?

На эти и другие вопросы сайта Charter97.org ответил директор исследовательской программы по России, Восточному соседству ЕС и по Евразии в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес.

— После того, как Путин заявил, что часть ядерных боеголовок уже доставлена в Беларусь, реакция Запада была достаточно сдержанная. Ответных действий пока не предусматривается. Почему?

— Понятно, что таким образом Путин пытается напугать Запад и втянуть его в дискуссию на своих условиях. Это элементарный дипломатический прием. Я также думаю, что, возможно, Запад не до конца уверен в том, что ядерное оружие уже находится на территории Беларуси. Западная разведка знает такие вещи достаточно хорошо. Третье — Запад исходит из того, что угроза применения ядерного оружия не повысилась, геостратегическая ситуация не изменилась, учитывая то, какое количество вооружений, в том числе, возможно, ядерных, находится в Калининграде.

Поэтому реакция Запада абсолютно спокойная. Путин хочет навязать эту дискуссию, а Запад не видит необходимости в нее ввязываться на условиях России.

— Президент Джо Байден заявил, что считает применение Путиным ядерного оружие реальным сценарием. Есть ли такая опасность или все, что мы видим, — это блеф?

— Вы знаете, гадать бесполезно. Безусловно, вероятность не нулевая. При каких-то обстоятельствах военного характера, если российская армия будет нести серьезное стратегическое поражение на территории Украины или, например, если украинцы каким-то образом подставятся, сконцентрируют войска очень массово на каких-то направлениях, возникнет соблазн использовать ядерное оружие.

Мы можем рассуждать о сценариях, психологическом состоянии, которое потребуется российскому президенту для принятия такого решения. Вероятность не нулевая, но, думаю, что никто, в том числе и я, не будет ее преувеличивать. Ведь подготовка ядерного боеприпаса, особенно тактического, занимает какое-то время. То есть у Запада будет время, чтобы каким-то образом отреагировать и послать соответствующие сигналы, еще раз объяснить Москве, с каким рисками она столкнется, в том числе — военными.

Возвращаясь к первому вопросу, думаю, и поэтому никакой панической реакции у Запада не возникает.

— Какие есть реальные методы давления на Путина, чтобы тот отказался от ядерного шантажа?

— Путин может отказаться от ядерного шантажа только тогда, когда поймет, что он не работает, а с ним никто не бежит на переговоры. В России все заметили статью Сергея Караганова, который — по собственной инициативе или нет, я не знаю — написал, что «мы не блефуем, надо всех напугать и готовиться к применению ядерных боеприпасов». Но при этом мы видим, что даже в России в ответ на это за последние несколько дней появилось достаточно много публикаций авторитетных экспертов в сфере ядерного оружия, которые говорят, что делать этого нельзя и что последствия будут огромными, в том числе — для России. Даже в РФ, даже в нынешних условиях контроля медийного пространства, серьезные эксперты выступают со своей точкой зрения, что ни в коем случае нельзя даже говорить об использовании ядерного оружия.

Мы, конечно же, не стоим у какой-то последней черты. Я не буду использовать слово «блеф», ведь вероятность не нулевая, но аналогично не стоит исходить из того, что завтра российское руководство пойдет на применение ядерного оружия в условиях, когда может быть ответное применение ЯО по ее центрам принятия решений, по ее вооруженным силам, по ее Черноморскому флоту.

Одни разговоры о том, что страна может готовиться к применению ядерного оружия, приведут к такой панике в крупных российских городах, что вся система управления и производства будет парализована. Ведь все начнут бежать. Об этом легко говорить, когда люди себе представляют, что только Россия может применить ядерное оружие, а когда говорят, что ЯО может быть применено в ответ — сразу открывается целая бездна всяких возможных негативных и болезненных вещей. Ответственные люди это понимают.

— В «мирном плане африканских стран» есть пункт «выведение ядерного оружия из Беларуси». Как вы считаете, есть ли сценарии, при которых российское ядерное оружие либо не будет перемещено в Беларусь, либо в случае его перемещения, возвращено?

— Сценарии есть. Понятно, что в случае смены режима в Беларуси, новые белорусские власти, причем не важно, будут они преемниками Лукашенко (тогда это высоко вероятно) или придут к власти в результате демократических изменений (тогда это гарантировано), потребуют вывода ядерного оружия. Легитимность нахождения ядерного оружия в Беларуси довольно сомнительная, потому что на нее согласился Лукашенко, как известно, международной легитимностью в качестве лидеры страны не обладающий.

Возможно, это далеко стоящий от нас сценарий. Не исключаю, что китайское руководство в какой-то момент начнет настойчиво проявлять заинтересованность в том, чтобы ядерное оружие было выведено из Беларуси. Мы знаем, что официальная позиция Китая сводится к тому, что размещение ядерного оружия вне страны, которая им обладает, — это плохо и предосудительно.

Насчет африканских стран я не знаю, но в определенный момент в каких-то структурах ООН они могут поднять вопрос о ядерном оружии. И в этом контексте важно, что и африканские страны об этом заговорили, и Китай. Может возникнуть ситуация, когда России будет некомфортно от того, что она разместила или намерена разместить ядерное оружие в Беларуси.

Но это лишь сценарии, которые можно себе представить. Скорее все-таки в краткосрочном промежутке времени какие-то ядерные вооружения на территории Беларуси будут размещены.

— Лукашенко в интервью Скабеевой хвастался ракетами, которые он получил от Кремля. Какие же на самом деле будут последствия перемещения ядерного оружия на территорию Беларуси для режима Лукашенко?

— Лукашенко ничего не получил. В лучшем случае какие-то белорусские военные прошли подготовку. Однако понятно, что в распоряжение Лукашенко никаких стратегических или субстратегических ударных вооружений даже неядерного класса передаваться не будет. Москва не заинтересована в том, чтобы повышать его ценность как военно-политического союзника еще больше. Поскольку Лукашенко является единственным военно-политическим союзником Москвы, его ценность за последний год и так повысилась, в этом плане свои внутриполитические позиции как человека, правящего в Беларуси, он относительно Кремля укрепил. Теперь для России рискованно его сменять — еще более рискованно, чем раньше. Однако Лукашенко за почти тридцать лет своего прибывания у власти наговорил столько, нахвастался столько, что не стоит воспринимать то, что он говорит, за чистую монету и брать на веру.

Членство в ядерном клубе — вещь достаточно эксклюзивная. В мире существует пять признанных ядерных государств и примерно столько же тех, у которых оно фактически есть. И всё. Конечно, решения относительно применения ЯО будут принимать в Москве, а не в консультации с Лукашенко. Ни о каком двойном ключе речь изначально даже не шла. В этом плане российско-белорусские отношения отличаются от отношений США с их союзниками, от натовской военной доктрины, которая обсуждается и разрабатывается совместно. Ведь те силы и средства, которые могут быть теоретически использованы для применения ядерного оружия, уже обговорены, это не делается где-то за чаепитием у камина, как при очередном вызове Лукашенко в Москву, это очень глубоко прорабатывается. В российско-белорусских отношениях это абсолютно не так. Повышать вес Лукашенко относительно Москвы и кого-то еще, Кремлю совершенно не нужно.

Лукашенко — это ключевой элемент российского контроля над белорусской территорией. России нужна территория страны для войны в Украине и потенциально — для возможного большого конфликта с Западом, если он возникнет. А Лукашенко — лишь инструментарий, он приносит контроль над территорией на блюдечке с голубой каемочкой. То есть в этом уравнении Лукашенко не будут воспринимать как независимого игрока. Он не может сказать «нет», решения принимаются не им. Давать ему в руки козыри, которые позволят Лукашенко торговаться с Москвой и тем более потенциально разменивать на Западе, никто не будет.

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