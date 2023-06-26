«Вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие в Беларуси 9 Юрий Фельштинский

26.06.2023, 9:37

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Юрий Фельштинский

Фото: Charter97.org

Агенту ФСБ Пригожину дается новое задание.

Военный переворот Пригожина. Акт II.

Сначала краткое содержание первого акта пьесы. 24 июня ФСБ в лице Патрушева предприняла попытку смещения Путина силами ЧВК «Вагнера», находящейся под командованием агента ФСБ Евгения Пригожина. Спасаясь от Патрушева, Путин и близкий ему Медведев, занимающий пост заместителя Патрушева в Совете Безопасности России, немедленно покинули столицу, хотя Пригожину до Москвы было еще идти и идти (и, как мы знаем, он до Москвы так и не дошел). От кого именно бежал Путин в первые часы переворота, неясно. Но ясно, что не от Пригожина.

Пригожин остановил поход на Москву по приказу Патрушева, в результате проведенных между Патрушевым и Путиным переговоров, в которых Лукашенко был не более как телефонной трубкой, поставленной на громкоговоритель. В результате этих переговоров было объявлено о том, что все обвинения, выдвинутые Путиным против Пригожина, снимаются, уголовное дело против него закрывается, «вагнеровцы» амнистируются, а события, произошедшие в течение дня, например: обстрел позиций «вагнеровцев» вертолетами Шойгу и сбитие «вагнеровцами» шесть вертолетов и самолет российских вооруженных сил объявляются не произошедшими.

Самому агенту ФСБ Пригожину дается новое задание: выдвинуться в Беларусь.

Пригожин, если верить СМИ, уже в Беларуси. Туда же, если верить СМИ, прибыли шесть пустых транспортных самолетов Ил-76. Интересно, что они планируют срочно эвакуировать из Беларуси в связи с приездом туда Пригожина. Не менее интересно, где находятся сейчас Шойгу и Герасимов. Уж не в сбитых ли «вагнеровцами» шести вертолетах или том военном самолете? До конца не понятно, где именно находятся сейчас Путин и его приятель Медведев.

Но самый главный вопрос: один ли перебирается в Беларусь Пригожин или со своими «вагнеровцами», а если с «вагнеровцами», то в каком количестве.

Дело в том, что происходящую переброску Пригожина и «вагнеровцев» в Беларусь нельзя рассматривать в отрыве от начавшейся переброски в Беларусь ядерного оружия, потому как невозможно не предположить, что «вагнеровцы» могут «похитить» ядерное оружие и нанести им удар по целям в Европе или Украине (в соответствии с устрашающими публикациями Дмитрия Тренина и Сергея Караганова), в то время как Лукашенко с Путиным будут разводить руками и говорить, что это не более как обычный теракт, за который они, как лидеры государств, не отвечают, а отвечают за них «террористы» Пригожин и «вагнеровцы».

Будем надеяться, что всё писанное — мое болезненное воображение. Но пока что получается, что ФСБ сначала использовала Пригожина и его «вагнеровцев» для согласования спорных вопросов с Путиным. И мы еще посмотрим, что именно было согласовано в переговорах Патрушева и Путина, проведенных при посредничестве Лукашенко, и кто вышел из этой битвы абсолютным победителем – ФСБ или Путин. Затем ФСБ переправила Пригожина в Беларусь для выполнения новых заданий. Чисто теоретически, это может быть связано либо с замышляемым ударом по Киеву, либо с планируемым ударом по Восточной Европе.

Но внимание наше должно быть сосредоточено пока что на следующих личностях, которые непонятно, где находятся: Путин, Медведев, Шойгу, Герасимов и Пригожин.

Юрий Фельштинский, специально для сайта Charter97.org

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