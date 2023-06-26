«Кто-то скажет, что мы зажрались, но у каждого свой уровень жизни и потребности» 4 26.06.2023, 16:49

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Айтишники рассказали про опыт выживания без денег.

Портал dev.by попросил айтишников рассказать, были ли они в ситуации выживания на «сущие копейки», как справились и какой опыт из этого вынесли. Оказалось, что «сущие копейки» — понятие относительное. Для кого-то это 4 BYN в день на двоих, а для кого-то — 800$ в месяц.

«Жила на 400-600 BYN. С ужасом вспоминаю то время»

Искали айтишников, которые выживали на копейки? Моя остановочка.

После переезда в Минск моя карьера дизайнера только стартовала и шла туго. В 2021 году я работала бариста в маленькой кофейне и зарабатывала 400-600 BYN, половина уходила на жильё, оставались какие-то крохи. Я снимала сначала комнату, потом делила комнату с другой девочкой.

Похудела на 10 кг (хотя и так весила мало), потому что питалась в основном халявным кофе и какао на работе. Вещи, косметику, уходовые средства выискивала на «куфаре» и по акциям — хотелось быть красивой, так как вступила в новые отношения. Возможно, любовь и придала мне сил. Сейчас я с ужасом вспоминаю то время, а тогда романтизировала свою жизнь и была постоянно весёлой, энергичной, верила в светлое будущее.

Так я жила около года. С последствиями того периода я разбираюсь до сих пор: ужасное питание испортило мне зубы, в неполные 24 уже весь рот в пломбах. Негативные эмоции от неоправданных ожиданий, ощущения своей никчёмности и социального неравенства догнали меня, как только в жизни всё наладилось. В результате пришлось сесть на антидепрессанты.

От запаха кофе тошнит до сих пор. Каждая смена работы вызывает ужас, потому что страшно не найти новое место, остаться ни с чем и вернуться в общепит.

Тот период закончился, когда мы съехалась с парнем, тоже айтишником. Его карьера резко пошла в гору, и всего месяца жизни с его помощью оказалось достаточно, чтобы я нашла сначала одну хорошую работу, а сразу после окончания вуза — ещё более хорошую.

Моё финансовое поведение, с одной стороны, пострадало: не умею копить деньги, не знаю, как их вкладывать, компенсирую нереализованные хотелки необдуманными покупками (нечасто). Потом могу винить себя, что купила вещь взамен той, что потеряла презентабельный вид: зачем тебе новое пальто, ведь у тебя есть старое.

С другой стороны, я прокачалась, так как умею растягивать деньги и находить вещи по низким ценам. Растягивать деньги не так сложно благодаря низкому аппетиту и почти полному отсутствию трат на развлечения: я — домосед. Также я изучила альтернативные способы подзаработать. Делала иллюстрации и дизайны на заказ частным лицам — это интересно, но слишком нестабильно.

«Потом пришёл стресс от осознания того, что не могу найти работу»

Работал тестировщиком в аутсорс-компании. Когда началась война, все спрашивали у руководства, что дальше. Оно заверяло, что проектов хватает и всё будет хорошо. А месяца через два меня отправили в отпуск: мол, и срок подходит, и ты сам как-то просил.

В отпуске я всё потратил на ремонт, так как знал, что сразу по возвращении мне выплатят зп. Но за два дня до выхода на работу меня просят уйти в отпуск уже без содержания. На три месяца, зп обещают отдать через месяц. Так я остаюсь без работы, без денег, с кредитом на квартиру и с женой-переводчиком.

Подушка безопасности состояла из денег, что подарили гости на свадьбе. Первые две недели наши траты были прежними (так как думал, что быстро найду работу), но потом мы просто сели, посчитали оставшиеся деньги и расписали в тетрадке наши потребности. Походили по магазинам, помониторили цены и посчитали, что денег хватает на шесть с половиной месяцев.

Покупали всё самое дешёвое. Сильно тянула вниз собака, но мы её очень любим и её рацион не урезали.

Наши месячные траты в тот период: еда (500 BYN), кредит (890 BYN), моющие средства (200 BYN), на собаку (200 BYN), коммуналка, проездной, интернет (250 BYN). Кофе и развлечения мы убрали. То бишь в месяц у нас уходило примерно 2000 BYN. Кто-то скажет, что мы зажрались, что другие люди и на 500 BYN выживают, но у каждого свой уровень жизни и потребности.

Опыт выживания у меня был и раньше (после БГУИР работал по распределению, жил на съёмной квартире, получал 750 000 неденоминированных рублей), но у жены его не было. Поэтому первое время были конфликты. Но вообще-то жена меня очень поддерживала. И я её тоже.

Поначалу самым тяжёлым было осознавать, что компания обманула. Потом пришёл стресс от осознания того, что я не могу найти работу и из-за этого, вероятно, придётся работать по специальности за копейки. В этот период пришлось отказаться от приглашения друзей на свадьбу. Нам говорили, мол, не надо денег, главное — ваше присутствие, но мы всё равно отказались. Было обидно.

Мне повезло: я нашёл новую работу за два месяца, причём зп тут больше. Однако эта ситуация стала уроком: в лицо тебе могут улыбаться, но в любой момент могут сказать «пока». Поэтому сейчас стараемся откладывать по максимуму. 200$ — минимум.

Отпустить кошелёк после первой зп на новой работе было очень легко. Это как глоток воздуха. Мы с женой пожили на широкую ногу полтора месяца, а потом вернулись в нормальный режим.

А на старой работе зп мне так и не выплатили, аргументировав тем, что дали бонус на свадьбу и ещё отправили на курсы за счёт компании.

«Выжить можно, но моральное состояние ухудшилось»

Опыта жизни на «сущие копейки» не было, но, пока 2,5 месяца искал в Польше работу, ограничивали себя с женой во всём, кроме еды (хоть какая-то радость). Никуда не выйти, никаких ивентов или обновок. В месяц тратили около 5000 злотых, из которых 3800 уходили на аренду квартиры.

Резюмирую: выжить на эту сумму можно, но моральное самочувствие крайне плохое. Сейчас жизнь наладилась, но бесследно эта ситуация не прошла.

Отношение к деньгам изменилось: всё равно экономишь и отказываешь себе в «интересностях», хотя уже и можешь себе их позволить.

В каком-то смысле это был полезный опыт: я понял, что нужна денежная подушка хотя бы на год жизни с минимальными радостями (без них жизнь превращается в выживание). И ещё вывод: все планы могут полететь в тартарары из-за причин, о которых ты даже не думал.

Из негативного: выпало четыре месяца жизни, моральное состояние ухудшилось.

«Питались с женой на 4 BYN в день»

В 2016 году я семь месяцев был безработным, и мы с женой (дети уже были взрослыми и жили отдельно) питались на 4 BYN в день.

Накоплений тогда не было. А пунктик в голове был — уложиться в эту сумму. Плюс любовь к цифрам. Я тогда бросил бизнес, ибо меня обкрадывал компаньон, и судился с ним. Если и тратил в то время, то только на адвокатов.

Ели мы курочку и рис. Четыре куриных бедра — это примерно килограмм. Я нашёл на Пушкинской магазин, где этот набор стоил меньше 4 BYN. Иногда была гречка. А пару раз я смешивал рис и гречку.

Жена здорово похудела. У неё была дичайшая паника и депрессия. Она не верила, что мы выкарабкаемся, хваталась за любую, пусть и самую адскую, работу. А у меня сомнений не было. Я точно знал, что это временно.

Что испытывал от того, что укладывались в 4 BYN? Удовлетворение. Я вообще обожаю, когда мои планы исполняются. Особенно самые дикие.

В марте этого года я опять остался без работы. Живём в Литве на запасы. Но уже не экономим. Прошлый год был жирным: две высокооплачиваемые работы. Теперь могу 4-5 лет жить на накопления, не снижая особо уровень потребления. Только немного унял безудержное гуляние по барам. А в остальном всё как обычно. Велосипед вот купим жене. Диван в новой квартире не понравился — сменили. Купили три комода и шкаф. И пьём всё тот же дорогой кофе.

«Год на 800 в месяц»

Я жил в Грузии почти год на 800 долларов в месяц. И удавалось даже находить деньги на отдых. Переехал туда по просьбе заказчика сразу после окончания колледжа.

«Воровать фрукты»

Помню, был этап в жизни, ещё до ИТ, когда приходилось воровать фрукты и продукты из магазина.

«Безденежье тяжелее войны»

Мне дважды блокировали счета в Украине. После первого раза я обратился в СБУ, счёт разблокировали, и около года всё было нормально. А в марте 2023-го случилась повторная блокировка, СБУ уже не ответила, пропало 5K.

Мы с женой сейчас в Грузии, и компания уже три месяца не может перечислить мне зп из-за проблем с открытием счёта в этой стране. Я работаю, но денег не получаю.

Все мои сбережения остались в украинском банке. На момент второй блокировки на руках было только 300 долларов наличными. Единственные поступления — заработок жены, он такой маленький, что даже не рассматривался в качестве дохода. Жена — начинающий психолог, у неё совсем мало клиентов.

Так как денег не было, на аренду жилья пришлось одалживать у родителей жены, хотя они сами очень небогатые люди. Остальные траты — это еда, проезд и мобильный интернет.

Стояла задача тратить на еду как можно меньше, при этом не угробить здоровье. Поэтому от макаронов, пельменей и белого хлеба мы сразу решили отказаться. Я изучил кучу способов готовки из гречки, яиц и чёрного хлеба. Блюда, которые прочно вошли в наш рацион: гречневые хлопья со сливочным маслом и 2-3 яйцами, жареный чёрный хлеб с сыром, яйцом и помидорами, овощное рагу с курицей (курица — самое премиальное из того, что можем себе позволить), хлебцы с бананами.

Месячный бюджет я перестал вести, потому что никакого бюджета уже не было. Как только появлялись деньги, мы их тратили на еду. А до 24.02 я хорошо зарабатывал и хорошо тратил — около 4000$, не считая аренды. Сейчас это около 300$ (без аренды).

Те 300 баксов я держал на всякий пожарный. В самые сложные моменты часть относил в обменник. Так удалось растянуть их на несколько месяцев.

Морально мне максимально тяжело. Я 200 дней провёл в Украине во время войны. Но хочу сказать, что, по-моему, бедность хуже войны. На войне есть победы и поражения. А когда у тебя три месяца нет денег, то никаких взлётов, это просто одно растянутое поражение и унижение.

Я всё ещё работаю, денег всё ещё нет. Хотя счёт уже открыт и я жду поступлений со дня на день. Надеюсь, скоро её уже выплатят. Уже составил список, что куплю, когда получу свои накопившиеся зарплаты. Одна из покупок — курс психотерапии.

«И вот я Junior Ruby-разработчик с зп 350$ брутто»

Занимался металлообработкой, в конце 2017 года получал около 800$ в месяц, переехал в съёмное жильё (250$).

К концу 2019 года зп упала до 450$. В начале 2020-го решил сменить род деятельности и «войти в айти». Пошёл на внутренние курсы одной крупной аутсорс-компании, по окончании прошёл собеседование в ней же.

Обсуждали зп на старте и через год. Через год пообещали 900-1000$ брутто.

И вот с июня 2020 я Junior Ruby-разработчик с зп 350$ брутто. Я понимал, что этих денег не хватит на аренду квартиру, поэтому в октябре 2020-го взял кредит в BYN ~3500$, чтобы оплачивать жильё.

По моим прогнозам, к тому времени, как кредитные деньги закончатся, моя зп вырастет до ~1000$ и я смогу свободно его выплачивать.

Но всё пошло не по плану: пересмотры зп в компании стали замораживать, и свои заветные 900$ брутто я получил только в феврале 2022-го.

И если верить в «ты — то, что ты ешь», я — на 50% гречка с сосиской и на 50% пельмени.

Итог: в декабре 2022 года меня сократили, так как не нашли для меня проект в РБ (от переезда я отказался). На момент сокращения зп была всё ещё 900$ брутто.

С декабря я прошёл десятки собеседований, и везде не подходил по каким-то параметрам, в основном из-за отказа уехать из РБ, а также из-за завышенных, на мой взгляд, требований к английскому — B1+, а в некоторых случаях и B2+. Для меня загадка, где в работе можно применить уровень B2.

И только в марте, когда уже начали опускаться руки, я случайно нашёл интересный проект, на который меня взяли. В новой команде постоянное общение (в прошлой компании такого не было), и от этого скорость приобретения технических знаний сильно выросла.

Теперь жизнь налаживается. Получаю 1200$ нетто, скоро будет пересмотр. Возвращаю долги, выплачиваю кредит, а ещё удаётся откладывать по 300$ в копилку и даже иногда путешествовать, пока только по РБ.

Благодаря такому опыту я научился неплохо планировать бюджет.

А что для вас жить на «сущие копейки»? И полезно ли иметь такой опыт? Делитесь в комментариях.

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