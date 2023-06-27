«Беларуская выведка»: У Лукашенко появились разногласия с Пригожиным 1 27.06.2023, 8:22

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Окружение диктатора опасается выхода ситуации из-под контроля.

Сразу после финального разговора с Кремлем по поводу мятежа Пригожина диктатор Лукашенко вызывал Виктора Лукашенко, Вольфовича и генпрокурора. Позднее присоединился Тертель, сообщает телеграм-канал «Беларуская выведка».

Источники сообщают, что в данный момент, по истечению почти трех суток, есть разногласия с Пригожиным. Лукашенко дал «гарантии безопасности» только Пригожину и его окружению. Весь «Вагнер» в Минске встречать отказываются, так как высоки политические и репутационных риски.

Так же Лукашенко и его окружение остерегаются возможного последующего «договорняка», на который в качестве компенсации потерь Кремлю может пойти «Вагнер» - смены режима самого Лукашенко.

Источник телеграм-канала сообщает, что Лукашенко всех поставил перед фактом, принимал решение один по телефону с Путиным. Окружению диктатор бросил, мол, «я наших пацанов спасаю, миротворцев, которых я должен отправить в мясорубку, мол и мы из-за НИХ в шаге от войны, осиповичские вояки и пятая бригада ССО в Марьиной Горке будут их опекать и т. п.».

Абсолютно все, кроме Z-зомбированных и в администрации Лукашенко, и в силовом блоке понимают, что это может плохо закончиться.

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что с Пригожина снято уголовное обвинение в мятеже и он теперь будет жить в Беларуси.

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