«Всего за одну ярмарку заработала около 700 рублей» 27.06.2023, 15:08

фото: вечерний бобруйск

Как бобруйчанка шьет стильные сумки из льна и ненужных джинсов.

Многие знают Лилию Федорову как мастера обережной вышивки, а вот сумочками Лилия Григорьевна увлеклась не так давно, пишет «Вечерний Бобруйск». Говорит, что захотелось попробовать что-то более утилитарное. Впрочем, при изготовлении льняных сумочек она также использует ручную вышивку.

«Захотелось использовать лен для более утилитарных, практичных вещей»

Лилия Григорьевна по специальности – библиотекарь-библиограф, закончила минский институт культуры. Поскольку ее бывший супруг был военным, семья поколесила по бывшему Союзу, большую часть времени наша героиня работала библиотекарем в гарнизонных домах офицеров. А по возвращению в Бобруйск женщина окончила курсы экскурсоводов и сопровождала группы в дальних поездках.

Шить и вышивать Лилия Федорова умела с детства, этому ее научила мама. По-настоящему увлеклась вышивкой Лилия Григорьевна лет в 40. Свою нишу женщина нашла в обережной вышивке, а сумочками занялась около четырех лет назад.

– Я вышиваю обережную вышивку на вещах (это одежда, браслеты, «бабочки», налобные повязки, закладки – ред.) только из натуральных тканей, преимущественно использую для этого лен, – рассказывает мастерица. – А как-то подумала: почему бы мне не использовать этот материал для более утилитарных, практичных вещей. Пошила льняную сумочку, применила на ней орнаментальную вышивку в народных традициях. Мне понравилось, я вышла с такими изделиями на ярмарку, людям тоже понравилось. Меня вдохновило это и я пошла дальше.

Льняные шопперы, клатчи и торбочки

Со временем ассортимент сумочек у мастерицы расширился. Сегодня это и льняные шопперы для походов в магазин, и миниатюрные стильные клатчи, и торбочки, как носили наши предки-славяне. Есть сумочки из мешковины, которые имеют еще более винтажный вид. На сумочках из льна и мешковины Лилия Григорьевна редко использует чисто-обережную вышивку, которая имеет более глубокий смысл и требует определённых условий при работе с ней. Больше применяет просто орнаменты в народном славянском стиле, которые ей «очень по душе».

– Эти сумочки шикарно смотрятся с одеждой из натуральных тканей, имеющей какие-то этнические элементы, – считает мастерица. – Такой стиль – не только красиво и экологично, еще он говорит о том, что человек с уважением относится к традициям своих предков.

«Даже застежка от джинсов может служить прекрасным декором»

А джинсовые сумочки Лилия Федорова попробовала шить около года назад.

– Увидела в интернете интересные вещи из старых джинсов: жилеты, фартуки, но это не совсем мое, – рассказывает женщина. – Я подумала: поскольку я уже научилась шить сумочки, надо попробовать делать их из джинсов. Когда пошила первую сумку, поняла, что в этом тоже есть творческий элемент. Когда берешь джинсы разных расцветок, потёртостей, с разными украшениями, начинает «играть» фантазия и ты думаешь, какие ткани лучше комбинировать в сумочке, где использовать эти лейблочки, металлические украшалочки. Где-то бахрому выпустишь, где-то пуговки добавишь, даже застежка от джинсов может служить прекрасным декором. Немного гламурности добавляю своим джинсовым сумкам при помощи кружева ручной работы. Здесь главное – почувствовать, что с чем будет гармонировать. Этот процесс меня очень захватил.

Для создания сумочек женщина использует свои старые джинсы, бросила клич по всем подругам – кто отдал свои ненужные брюки, кто собрал по детям и внукам. А еще мастерица находит хороший джинсовый материал в магазинах секонд-хенд. Бывает, увидит какой-то оригинальный кармашек на джинсах, представит его на сумочке и уже не устоит перед покупкой.

В дело у рукодельницы идут даже швы от джинсов: из них она делает оригинальные органайзеры. Правда, с ними приходится изрядно повозиться.

За ярмарку – около 700 рублей

Свои сумочки Лилия Федорова предлагает, в основном, на городских ярмарках. Раньше ездила в другие города, но сейчас это стало утомлять. Во всех популярных соцсетях она зарегистрирована, но пока не очень умеет продвигать там свою продукцию. Планирует пойти на курсы, чтобы освоить это. Пока активно пользуется лишь «Одноклассниками», где размещает фотографии своих работ.

По словам мастерицы, на городских ярмарках ее продукция вызывает немалый интерес у посетителей. В последний раз участвовала в такой 9 мая на площади Победы. Продала три джинсовые сумки и одну льняную. Но больше, говорит, покупали обережную вышивку. Всего за ярмарку она заработала около 700 рублей, не считая вложений.

«Для меня это больше не бизнес, а творчество»

А вложения требуются немалые. Для льняных изделий женщина покупает ткань в магазине «Белорусский лен» Оршанского комбината. Лен стоит от 9 рублей (полотенечный) до 12 рублей за метр. Красивые тесемки с орнаментом приобретает в магазине «Лента» Могилевского предприятия. Различную фурнитуру – в «Меланже». Для подкладок использует хлопчатобумажную ткань, говорит, что она ведет себя лучше при шитье и стирке, чем подкладочная.

Лилия Григорьевна не считает свое занятие очень прибыльным.

– Это не тот товар, который покупают очень активно. Сегодня полно более дешевой альтернативы и не каждый ценит ручной труд. Довольно сложно делать такие сумки. Только на вышивание одной уходит минимум два дня, плюс нужно саму сумочку пошить, подкладку сделать. Если бы я шила один вид сумок по одной выкройке, то было бы проще, но мне так неинтересно. Для меня это больше не бизнес, а творчество.

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