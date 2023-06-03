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Бои в Шебекино: российские добровольцы вытягивают резервы врага

  • 3.06.2023, 13:41
Бои в Шебекино: российские добровольцы вытягивают резервы врага

В РДК раскрыли детали о наступлении в Белгородской области.

Русский добровольческий корпус продолжает операцию в Белгородской области РФ в районе Шебекино и его пригорода. Об этом в эфире информационного телемарафона заявил представитель РДК Александр с позывным «Фортуна».

«Операция на сегодняшний день продолжается. По отдельным моментам я сказать ничего не могу, но операция продолжается. Если мы говорим про территории, то это пригород Шебекино и Шебекино», - сказал он.

По его словам, интенсивность сопротивления со стороны российской армии постепенно нарастает.

«Собственно, мы этого и добиваемся. Наша задача – вытянуть резервы, которые стоят, в том числе вытянуть резервы с фронта. Интенсивность увеличивается. Это бронетехника, авиация, личный состав. С атаками аккуратно, но наращивают», - сказал он.

Также «Фортуна» отметил, что население приграничных российских территорий армию РФ особо не волнует – они обстреливают свою же территорию артиллерией и авиацией, а также не обеспечивают безопасность гуманитарных коридоров из Шебекино, где сейчас орудуют мародеры.

Также он отметил, что жители приграничных регионов РФ могут эвакуироваться на территорию Украины, если обратятся непосредственно к РДК.

Как сообщал сайт Charter97.org, бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекино.

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