«Сейчас покажу все хозяйство — обалдеете» 14 4.06.2023, 11:04

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Как белорусская семья выращивает за сезон по 700 тысяч огурцов и продает их на Комаровке.

На часах 4:00, а в доме Людмилы Никончук трезвонит будильник – пора вставать. Нужно успеть сорвать в теплицах хрустящие огурцы, сладкую клубнику, ароматные помидоры, очистить сотни пучков редиски. И это при том, что семья легла спать в час ночи: накануне уставшая вернулась из Минска, день отстояв на ногах на рынке. И снова за работу. К вечеру микроавтобус загрузится товаром, а наши герои поедут в столицу за 300 км, чтобы рано утром занять места на Комаровке. Как все успевать, когда у тебя трое детей, 23 гектара земли, бесконечные грядки и семейный бизнес?

«Смартпресс» посмотрел, какой путь проделывают огурцы и клубника, прежде чем попасть к минчанам на стол. И какой труд за этим стоит.

Утром в деревне Велемичи Столинского района сложно встретить праздно шатающихся местных, все при деле. Одни работают в теплицах, другие возят бочки с водой на поле (здесь месяц не было дождя), третьи собирают урожай. Во дворе Людмилы Никончук шумно и многолюдно: большая семья, начиная от бабы Томы c дедом Колей и заканчивая трехлетним Кириллом, чистит редиску.

- У нас все при деле, - смеется Людмила.

Пока люди в Минске допивают утренний капучино в кафе и успевают к этому времени устать, наши сегодняшние собеседники уже сорвали 700 кг огурцов, вот-вот разделаются с редиской, а после обеда соберут 150 кг клубники. От масштабов увиденного теряем дар речи: прямо перед домом в ряд выстроилась рассада с капустой. Сколько же здесь растений? Сотни? Тысячи?

- Сто тысяч штук, - подсчитывает быстро Дмитрий Бруцкий. – Разве это много? Вообще высаживаем семьсот тысяч. Сейчас, как покажу все хозяйство, обалдеете.

Дима – родной брат Людмилы. Их дома находятся по соседству, в каждой семье по трое детей и одно общее дело, в котором на помощь и поддержку Никончук-Бруцкие могут рассчитывать на дедушек, бабушек, тетей, дядей.

- Как выйдет работать человек десять-пятнадцать, быстро все делается, - отмечает Дмитрий. – Так, а что вас больше интересует? Мы выращиваем капусту, помидоры, огурцы, редис, лук, клубнику, перцы, баклажаны, кукурузу, голубику.

«Когда семья одно целое – это легче. По раздельности тяжело»

Теплицы и огороды семей разбросаны по всей деревне: возле дома их бабушки, участков, которые они выкупили, на поле.

Пока идем по Велемичам, Людмила рассказывает, как все начиналось:

- Когда с Димой были маленькими, наши родители занимались семенами цветов. Ездили продавать в Россию. Так что мы с детства все видели, были приучены к работе. Потом выросли, получили образование. У меня их два - менеджер по социальной работе и медсестра. Я же работала в частной стоматологии в Минске, а потом вышла замуж, родила ребенка и поняла: ну какая у меня зарплата? Разве за нее можно что-то построить в столице? И мы решили объединиться с братом, когда семья одно целое – это легче. По раздельности тяжело. А еще очень тянуло в родную деревню.

Так Людмила вернулась на родину. Дмитрий (по образованию инженер-механик) тоже пробовал себя в Минске, но понял: не его. И 18 лет назад начал собственное дело, позже к нему подключилась сестра.

- Семейный бизнес – это сложная история. Не все ее могут пройти без конфликтов и ссор…

- Если возникает такая ситуация, я уступаю брату, - улыбается Людмила.

Один пакет семян капусты стоит 105 рублей

Первая теплица, в которую попадаем, усыпана рассадой огурцов и капусты. Хотя в ней и открыты люки для воздуха, жара стоит знатная. Зато 150 тысяч растений чувствуют себя отлично.

- Все семена голландские, - говорит Анна, жена Дмитрия, которая пришла проследить за поливом. Она наклоняется к коробке, в которой лежат пустые пакеты из-под семян. – Один пакет стоит 105 рублей. Из пачки вырастает 2-2,5 тысячи штук.

Но в прошлом году цена на капусту была слишком низкой (20 копеек за килограмм), и она не окупилась, зато хорошо пошли огурцы. Предугадать наперед, какая культура принесет доход, невозможно. Как шутит Дмитрий, ставки делаются на все и это определенный риск. В этом сезоне уже понятно: подвели помидоры. Из-за весеннего паводка, который добрался и до теплицы, 20% растений погибло. Их пришлось заменять новыми, а это дополнительные расходы.

Пока в одной теплице растет рассада для огурцов, в других уже собирают урожай. Хрустящий, крепкий, ароматный.

- Первую партию ели на Пасху, - вспоминает Людмила.

Чтобы получить ранний урожай, семена высаживают уже в январе, а теплицы отапливаются вплоть до мая. Дрова нужно подбрасывать каждые два часа, поэтому в семьях решили на это время устанавливать свой график: до трех ночи работает один человек, потом его сменяет другой. А уже с мая начинается пиковый сезон сбора урожая и длится до конца ноября, когда с полей убирают последнюю капусту.

- Получается, отдохнуть вы можете только в декабре?

- Нет, в этом месяце чистим позднюю капусту, сдаем ее. Ну, осенью можно передохнуть немного: иногда работаешь полдня, остальное время отдыхаешь. А еще соблюдаем все престольные праздники и не работаем по воскресеньям.

Пока одна семья торгует на Комаровке, другая остается на хозяйстве в деревне

В этом году семьи впервые стали выращивать голубику и клубнику. Оглядывая плантацию с красной крупной ягодой, хочется понять, сколько же здесь килограммов клубники растет. Наши герои смеются: «Это же немного». У них все, что исчисляется тысячами, это «чуть-чуть».

- Уже собрали тонну клубники, еще неделя - и все отойдет, - говорит Дмитрий.

Семья берет небольшие ящики и начинает рвать спелую ягоду. Чтобы она была сразу чистой, без песка, кусты покрыты специальной пленкой. Срываешь - и хоть на выставку сразу отправляй.

- Иногда на Комаровке не верят, что это мы сами все выращиваем. Думают, где-то купили и выдаем за свое. Очень обидно, - говорят семьи.

У них за много лет отработана целая схема доставки товара в Минск. Каждый понедельник Никончук-Бруцкие полным составом выходят в теплицы и на грядки, чтобы собрать урожай. Когда микроавтобус (а бывает и два, и три) заполняется овощами и ягодами, вечером Людмила с мужем Валентином и отцом выезжает в Минск. Раньше супруги спали прямо в спальнике в машине, пока не откроется рынок. Теперь останавливаются у тети. В 7:00 они уже на Комаровке, готовят товар к выкладке. А семья Дмитрия в это время остается на хозяйстве в деревне, собирает урожай. А Валентин через день мотается по маршруту Минск-Велемичи-Минск за новой партией огурцов, клубники, помидоров.

- 600 км в обе стороны, и каждая такая поездка обходится в $100, - приводит цифры Людмила.

Основная их точка – Комаровка, перец и баклажаны они продают в Таборах, капусту отправляют в Москву и Санкт-Петербург, а соленые огурцы поставляют в минские кафе.

«Предлагаю поработать у нас денек и посмотреть, как все «легко» достается»

Про огуречный и клубничный бизнесы принято говорить только как про доходное дело. Например, Дмитрий смог за это время построить дом, купить машину, Людмила тоже обзавелась авто. Но на статье расходов мы просим остановиться отдельно, даже со стороны понятно: в дело нужно постоянно вкладываться.

- Смотрите сами: дорогие семена, дрова, чтобы отопить теплицы, к каждой необходимо провести воду, организовать капельный полив, накрыть пленкой и не одним слоем, купить удобрения, заправить машины, - перечисляет Людмила. – На рынке иногда говорят: «Сбросьте цену, вам что жалко? Это же все под боком в огороде растет». Тогда предлагаю поработать у нас денек и посмотреть, как все «легко» достается.

- Какая часть доходов остается вам после того, как закрываете все платежи?

- 10-15%, - отвечает Дмитрий. – Товар дешевеет, а расходы растут. Например, если в Ольшанах лет 5-7 назад перекупщики ежедневно загружали 30 фур и 50-60 газелей огурцами, то теперь - 2 фуры и 10-15 "бусов". Людей, которые выращивают огурцы, становится все меньше. Они переключились на ягоды – голубику, клубнику, малину. Например, если хоть один из этих парников упадет, я уже ничего строить не буду – невыгодно. Только чтобы накрыть его пленкой, нужно $2,5 тысячи, не считая всего остального.

…В микроавтобус уже ставятся ящики с клубникой, огурцами, редиской, луком. Торговать урожаем в Минск с родителями едет 11-летний сын Николай. Не по годам рассудительный парень обсуждает с нами нюансы выращивания различных культур, по-хозяйски рассказывает про теплицы. В этих семьях все дети помогают родителям.

- Чем быстрее все продадим на рынке, тем больше времени с нами будут папа и мама. Мне нравится там работать. Каждый раз приходит кто-то интересный, есть постоянные клиенты. Иногда дают чаевые за хорошую работу, самые большие – 2 рубля, - рассказывает Николай, который ужи три года по выходным стоит за прилавком на Комаровке. – Вот недавно купил себе телефон за триста рублей.

…7:00, вторник. Семья Никончук уже на Комаровском рынке, через час начнется продажа. Буквально вчера они целый день работали в теплицах, а сегодня заняли свое традиционное место – 1 сектор, 6-ой ряд.

- Был ли у нас шанс заняться чем-то другим, а не огурцами? Нет, - смеются Людмила с Валентином и начинают рассчитывать первых покупателей.

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