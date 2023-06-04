На ультиматум РДК ответил Пригожин

На ультиматум РДК ответил Пригожин27
- 4.06.2023, 16:34
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Главарь «Вагнера» пригласил Зеленского в Белгородскую область РФ.
Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на ультиматум бойцов Русского добровольческого корпуса.
«Денис [Капустин, глава РДК], если никто не приедет в обозначенное место за пленными, готов прислать одного из своих высокопоставленных заместителей для того, чтобы их забрать. Если приедет в это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам», — заявил он.
Как писал сайт Charter97.org, российские добровольцы взяли пленных и выдвинули ультиматум губернатору Белгородской области.