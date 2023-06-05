Лукашисты готовятся к «Белгородскому сценарию» в Гомельской области?
- 5.06.2023, 14:24
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В регионе начались необычные учения.
На территории Гомельской области 5 июня начались межведомственные антитеррористические учения с участием представителей силовых ведомств, сообщает «Гомельская правда».
Учения продлятся по 7 июня. Их задача — подготовить компетентные госорганы и иные организации к «выполнению задач по пресечению деятельности террористических организаций и незаконных вооруженных формирований».
В учениях задействована военная техника. Могут вводиться ограничения движения транспорта.
Поводом для организации таких учений могли стать успешные рейды российских добровольцев на Белгородчине.
Украинский политический деятель, экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза в интервью Charter97.org заявил, что подобные рейды могут произойти на территории Беларуси.