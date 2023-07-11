Эрдоган согласился разблокировать вступление Швеции в НАТО 4 11.07.2023, 7:35

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Президент Турции призвал действовать «как млжно быстрее».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция согласилась одобрить вступление Швеции в Североатлантический альянс «как можно быстрее», пишет «Европейская правда».

По словам Столтенберга, после трехсторонней встречи с участием премьера Швеции Ульфа Кристерссона турецкий президент «согласился направить протокол о ратификации вступления Швеции в НАТО в парламент как можно быстрее и сотрудничать с парламентом, чтобы гарантировать его одобрение».

Генсек НАТО также констатировал, что Швеция выполнила все условия меморандума, заключенного на прошлогоднем саммите альянса в Мадриде, чтобы удовлетворить обеспокоенность Турции в вопросе безопасности.

«Швеция и Турция согласились сегодня заключить двусторонний договор безопасности. НАТО также значительно усилит свою работу в этой сфере, поэтому я впервые учреждаю в штаб-квартире НАТО должность спецкоординатора по вопросам контртерроризма», — добавил он.

Швеция вместе с Финляндией в прошлом году подали заявку на вступление в НАТО. Но тогда как Хельсинки уже в апреле 2023-го стали 31-м членом альянса, то Турция тормозила вступление Швеции, ссылаясь на ее якобы недостаточную борьбу с терроризмом.

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